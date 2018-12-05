У Турці відкрили інклюзивно-ресурсний центр Суспільство | 05-12-2018, 18:24 0 94

Сьогодні, 5 грудня, у Турківській гімназії №1 відбулося відкриття комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Турківської районної ради, покликаний забезпечити реалізацію прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти.

«Сьогодні право на здобуття освіти дітьми з особливими потребами гарантовано державою. І, я щиро переконана, що колектив цього центру буде прикладати максимум зусиль, щоб дітям і їхнім батькам було комфортно і затишно. Цього року це уже десяте офіційне відкриття інклюзивно-ресурсного центру на Львівщині», - зазначила директор департаменту освіти та науки Львівської обласної державної адміністрації Любомира Мандзій.

Також директор КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Марія Гоголевська, висловила слова вдячності державі за можливість допомагати особливим дітям та за всебічну підтримку і допомогу у втіленні в життя цієї можливості.

ІРЦ розміщений у трьох кімнатах із капітальним ремонтом та всім необхідним обладнанням. Для цього з місцевого бюджету було виділено 100 тис грн, а також скеровано субвенцію 251, 88 тис з державного бюджету на придбання обладнання ІРЦ.

Працюватиме у центрі практичний психолог та вчитель-логопед, які допомагатимуть дітям із особливими освітніми потребами вчитися та соціалізуватися.

Завданнями центру передбачено: надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, розроблення рекомендацій щодо програми навчання дітей у школах, надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів з питань організації інклюзивного навчання, а також надання консультативно-психологічної допомоги батькам.



