ООС: до кінця доби окупанти подвоїли кількість обстрілів і зазнали втрат...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 06/12/2018 Львівські аудитори провели державний фінансовий аудит виконання бюджету міста Самбір...>> Львівська міська рада запрошує до співпраці засоби масової інформації...>> Сьогодні буде призупинено водопостачання до кількох вулиць Франківського району...>> Критичні транспортні маршрути, які сполучають Львів з околицями, поетапно підсилюють: з понеділка 2 великі автобуси курсуватимуть у смт. Брюховичі...>> ТОП-11 запитань та відповідей щодо правил розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією...>> Курс валют: гривня суттєво зміцнилася до долара та євро...>> В середині грудня погода зіпсується – синоптик...>> У Росії хакери слали заражені листи банкам і підприємствам...>> Британія призупинила видачу інвестиційних віз в рамках боротьби з відмиванням грошей...>> Сенатори назвали саудівського принца "співучасником" вбивства Хашокджі...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Сенатори назвали саудівського принца "співучасником" вбивства Хашокджі...
06-12-2018, 09:35  >>> 
На Львівщині трьох зловмисників посадили під варту за вчинення десяти крадіжок...
05-12-2018, 12:30  >>> 
На Жовківщині затримано громадянина Грузії, розшукуваного іноземними правоохоронцями за шахрайство...
04-12-2018, 15:19  >>> 
   Здоров'яЗдоров
МОЗ: Захворюваність на кір продовжує зростати...
05-12-2018, 07:58  >>> 
Денісова втратила свідомість у прямому ефірі...
04-12-2018, 05:54  >>> 
35 тисяч доз – область забезпечена вакцинами проти кору...
03-12-2018, 18:59  >>> 

ООС: до кінця доби окупанти подвоїли кількість обстрілів і зазнали втрат

Суспільство | 06-12-2018, 08:14Коментарів: 0 0 Переглядів: 60 60    
Минулої доби в зоні проведення ООС окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. У шести випадках противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Ситуація в районі проведення операції мала ознаки загострення на Попаснянському напрямку, проте, залишається цілком контрольованою Об’єднаними силами, заявляють військові.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, поблизу населеного пункту Опитне, ворог обстріляв опорні пункти Об'єднаних сил з мінометів калібру 120 мм, та, п’ять разів протягом доби, відкривав вогонь неподалік хутора Вільного з мінометів калібру 82 мм.

У цьому районі загарбники також застосували зенітну установку ЗУ-23-2 та, двічі, протитанкові керовані ракети.

Упродовж минулої доби ворог також здійснював обстріли позицій ООС на підступах до населених пунктів Піски, Тарамчук, Новомихайлівка, Красногорівка, Чермалик та Гнутове. Вогонь з важкого озброєння у цих випадках не вівся.

У ході бойових дій, поранено одного військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 5 грудня трьох окупантів знищено та ще двох поранено.

Від початку поточної доби противник вогневої активності не проявляв.
   Новини по темі: Суспільство
ТОП-11 запитань та відповідей щодо правил розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією...
06-12-2018, 10:43  >>> 
Курс валют: гривня суттєво зміцнилася до долара та євро...
06-12-2018, 09:41  >>> 
В середині грудня погода зіпсується – синоптик...
06-12-2018, 09:40  >>> 
У Росії хакери слали заражені листи банкам і підприємствам...
06-12-2018, 09:37  >>> 
ООС: до кінця доби окупанти подвоїли кількість обстрілів і зазнали втрат...
06-12-2018, 08:14  >>> 
Біля берегів Японії зіштовхнулися два американські літаки...
06-12-2018, 03:11  >>> 
У Турці відкрили інклюзивно-ресурсний центр...
05-12-2018, 18:24  >>> 
   АктуальноАктуально
ЗМІ: Філарет не висуватиме свою кандидатуру на престол об’єднаної церкви...
06-12-2018, 08:11  >>> 
Адвокат розказала про стан поранених моряків, захоплених РФ у полон...
06-12-2018, 08:10  >>> 
Загроза нападу Росії зараз найвища з 2014 року – Муженко...
05-12-2018, 09:12  >>> 
   ПолітикаПолітика
Британія призупинила видачу інвестиційних віз в рамках боротьби з відмиванням грошей...
06-12-2018, 09:36  >>> 
Болтон: Ми думаємо над варіантами, як зупинити "Північний потік-2"...
06-12-2018, 05:56  >>> 
Путін: Росія буде робити заборонені ракети, якщо США вийдуть з ДРСМД...
06-12-2018, 05:54  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Перший ступінь ракети Falcon успішно повернувся на землю, попри аварію...
06-12-2018, 03:13  >>> 
Microsoft розчарувалася у своєму браузері і розробляє новий...
05-12-2018, 10:35  >>> 
Офіційний курс: гривня зміцнилася ще на 5 копійок...
05-12-2018, 09:13  >>> 
   СуспільствоСуспільство
ТОП-11 запитань та відповідей щодо правил розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією...
06-12-2018, 10:43  >>> 
Курс валют: гривня суттєво зміцнилася до долара та євро...
06-12-2018, 09:41  >>> 
В середині грудня погода зіпсується – синоптик...
06-12-2018, 09:40  >>> 
   ВладаВлада
Трамп може скасувати зустріч з Путіним через його агресію в Азовському морі...
28-11-2018, 04:36  >>> 
У Конгресі США закликали Трампа притягнути Путіна до відповідальності за дії на Азові...
26-11-2018, 08:05  >>> 
Порошенко в понеділок поговорить з генсеком НАТО та лідерами держав...
26-11-2018, 05:24  >>> 
   КультураКультура
На Львівщині відбудеться творчий вечір поетеси Ірини Вовк...
05-12-2018, 13:37  >>> 
Порошенко назвав дату об’єднавчого собору українських церков...
05-12-2018, 10:32  >>> 
Опубліковано частину статуту, який Константинополь пропонує УПЦ...
05-12-2018, 10:31  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
10:46 Львівські аудитори провели державний фінансовий аудит виконання бюджету міста Самбір
10:45 Львівська міська рада запрошує до співпраці засоби масової інформації
10:44 Сьогодні буде призупинено водопостачання до кількох вулиць Франківського району
10:44 Критичні транспортні маршрути, які сполучають Львів з околицями, поетапно підсилюють: з понеділка 2 великі автобуси курсуватимуть у смт. Брюховичі
10:43 ТОП-11 запитань та відповідей щодо правил розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією
09:41 Курс валют: гривня суттєво зміцнилася до долара та євро
09:40 В середині грудня погода зіпсується – синоптик
09:37 У Росії хакери слали заражені листи банкам і підприємствам
09:36 Британія призупинила видачу інвестиційних віз в рамках боротьби з відмиванням грошей
09:35 Сенатори назвали саудівського принца "співучасником" вбивства Хашокджі

   Анонси
Лекція Олександра Пагірі: «Янівський табір як один із центрів масового вбивства у Східній Європі»...
05-12-2018, 13:44  >>> 
Презентація українського перекладу книги Роберта Кувалека «Табір смерті у Белжеці»...
04-12-2018, 13:42  >>> 
У Львові відбудеться міжнародна конференція «Спадщина ЮНЕСКО. Сьогодення та перспективи»...
03-12-2018, 16:19  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования