   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 06/12/2018 Львівські аудитори провели державний фінансовий аудит виконання бюджету міста Самбір...>> Львівська міська рада запрошує до співпраці засоби масової інформації...>> Сьогодні буде призупинено водопостачання до кількох вулиць Франківського району...>> Критичні транспортні маршрути, які сполучають Львів з околицями, поетапно підсилюють: з понеділка 2 великі автобуси курсуватимуть у смт. Брюховичі...>> ТОП-11 запитань та відповідей щодо правил розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією...>> Курс валют: гривня суттєво зміцнилася до долара та євро...>> В середині грудня погода зіпсується – синоптик...>> У Росії хакери слали заражені листи банкам і підприємствам...>> Британія призупинила видачу інвестиційних віз в рамках боротьби з відмиванням грошей...>> Сенатори назвали саудівського принца "співучасником" вбивства Хашокджі...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Сенатори назвали саудівського принца "співучасником" вбивства Хашокджі...
06-12-2018, 09:35  >>> 
На Львівщині трьох зловмисників посадили під варту за вчинення десяти крадіжок...
05-12-2018, 12:30  >>> 
На Жовківщині затримано громадянина Грузії, розшукуваного іноземними правоохоронцями за шахрайство...
04-12-2018, 15:19  >>> 
   Здоров'яЗдоров
МОЗ: Захворюваність на кір продовжує зростати...
05-12-2018, 07:58  >>> 
Денісова втратила свідомість у прямому ефірі...
04-12-2018, 05:54  >>> 
35 тисяч доз – область забезпечена вакцинами проти кору...
03-12-2018, 18:59  >>> 

В середині грудня погода зіпсується – синоптик

Суспільство | 06-12-2018, 09:40Коментарів: 0 0 Переглядів: 51 51    
За попередніми прогнозами, 11-12 грудня в Україну увірветься активний циклон з південного заходу і погода в більшості областей ускладниться.

Про це повідомляє синоптик Наталя Діденко у Facebook.

"А, отже! Сніг, мокрий сніг, дощ, у кого яка температура повітря. Налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця, посилення вітру", - написала вона.

Синоптик зазначила, що захід циклон зачепить мало, а от Київ відчує всі "радощі" грудня.

"Якщо ви запланували цими днями подорож автомобілем – стежте за метеорологічними уточненнями", - підсумувала Діденко.
   Новини по темі: Суспільство
ТОП-11 запитань та відповідей щодо правил розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією...
06-12-2018, 10:43  >>> 
Курс валют: гривня суттєво зміцнилася до долара та євро...
06-12-2018, 09:41  >>> 
В середині грудня погода зіпсується – синоптик...
06-12-2018, 09:40  >>> 
У Росії хакери слали заражені листи банкам і підприємствам...
06-12-2018, 09:37  >>> 
ООС: до кінця доби окупанти подвоїли кількість обстрілів і зазнали втрат...
06-12-2018, 08:14  >>> 
Біля берегів Японії зіштовхнулися два американські літаки...
06-12-2018, 03:11  >>> 
У Турці відкрили інклюзивно-ресурсний центр...
05-12-2018, 18:24  >>> 
   АктуальноАктуально
ЗМІ: Філарет не висуватиме свою кандидатуру на престол об’єднаної церкви...
06-12-2018, 08:11  >>> 
Адвокат розказала про стан поранених моряків, захоплених РФ у полон...
06-12-2018, 08:10  >>> 
Загроза нападу Росії зараз найвища з 2014 року – Муженко...
05-12-2018, 09:12  >>> 
   ПолітикаПолітика
Британія призупинила видачу інвестиційних віз в рамках боротьби з відмиванням грошей...
06-12-2018, 09:36  >>> 
Болтон: Ми думаємо над варіантами, як зупинити "Північний потік-2"...
06-12-2018, 05:56  >>> 
Путін: Росія буде робити заборонені ракети, якщо США вийдуть з ДРСМД...
06-12-2018, 05:54  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Перший ступінь ракети Falcon успішно повернувся на землю, попри аварію...
06-12-2018, 03:13  >>> 
Microsoft розчарувалася у своєму браузері і розробляє новий...
05-12-2018, 10:35  >>> 
Офіційний курс: гривня зміцнилася ще на 5 копійок...
05-12-2018, 09:13  >>> 
   СуспільствоСуспільство
ТОП-11 запитань та відповідей щодо правил розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією...
06-12-2018, 10:43  >>> 
Курс валют: гривня суттєво зміцнилася до долара та євро...
06-12-2018, 09:41  >>> 
В середині грудня погода зіпсується – синоптик...
06-12-2018, 09:40  >>> 
   ВладаВлада
Трамп може скасувати зустріч з Путіним через його агресію в Азовському морі...
28-11-2018, 04:36  >>> 
У Конгресі США закликали Трампа притягнути Путіна до відповідальності за дії на Азові...
26-11-2018, 08:05  >>> 
Порошенко в понеділок поговорить з генсеком НАТО та лідерами держав...
26-11-2018, 05:24  >>> 
   КультураКультура
На Львівщині відбудеться творчий вечір поетеси Ірини Вовк...
05-12-2018, 13:37  >>> 
Порошенко назвав дату об’єднавчого собору українських церков...
05-12-2018, 10:32  >>> 
Опубліковано частину статуту, який Константинополь пропонує УПЦ...
05-12-2018, 10:31  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
10:46 Львівські аудитори провели державний фінансовий аудит виконання бюджету міста Самбір
10:45 Львівська міська рада запрошує до співпраці засоби масової інформації
10:44 Сьогодні буде призупинено водопостачання до кількох вулиць Франківського району
10:44 Критичні транспортні маршрути, які сполучають Львів з околицями, поетапно підсилюють: з понеділка 2 великі автобуси курсуватимуть у смт. Брюховичі
10:43 ТОП-11 запитань та відповідей щодо правил розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією
09:41 Курс валют: гривня суттєво зміцнилася до долара та євро
09:40 В середині грудня погода зіпсується – синоптик
09:37 У Росії хакери слали заражені листи банкам і підприємствам
09:36 Британія призупинила видачу інвестиційних віз в рамках боротьби з відмиванням грошей
09:35 Сенатори назвали саудівського принца "співучасником" вбивства Хашокджі

   Анонси
Лекція Олександра Пагірі: «Янівський табір як один із центрів масового вбивства у Східній Європі»...
05-12-2018, 13:44  >>> 
Презентація українського перекладу книги Роберта Кувалека «Табір смерті у Белжеці»...
04-12-2018, 13:42  >>> 
У Львові відбудеться міжнародна конференція «Спадщина ЮНЕСКО. Сьогодення та перспективи»...
03-12-2018, 16:19  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования