Курс валют: гривня суттєво зміцнилася до долара та євро Суспільство | 06-12-2018, 09:41 0 51 Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 6 грудня на рівні 27,97 гривні.



Про це йдеться в даних регулятора.



Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,76 гривні.



Нагадаємо, 5 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,98 - 28,02 гривні за долар.



5 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,96 - 27,98 гривні за долар.



Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 5 грудня на рівні 28,12 гривні.