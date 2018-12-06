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ТОП-11 запитань та відповідей щодо правил розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією

Суспільство | 06-12-2018, 10:43Коментарів: 0 0 Переглядів: 33 33    

У зв’язку із внесеними змінами до Митного кодексу України щодо нових умов ввезення транспортних засобів до ДФС надходять численні запити від платників податків щодо митного оформлення автівок з іноземною реєстрацією. Надаємо ТОП-11 запитань та відповідей на них, які найчастіше цікавлять платників податків.
1. Які документи потрібно подати для митного оформлення авто, ввезених в Україну з Литви, Польщі, Болгарії, Німеччини:
- на автомобілі, ввезенні в режимі тимчасового ввезення;
- на автомобілі, ввезені в режимі транзиту;
- на автомобілі, в яких транзит прострочений;
- на автомобілі, в яких транзит не прострочений;
- на автомобілі, які будуть ввозитись з Європи, згідно з новим законом?
В усіх перелічених випадках разом з митною декларацією (оформлюється митним брокером) на транспортний засіб, що декларується в режим імпорту (вільний обіг), подаються такі основні документи:
- реєстраційні (технічні) документи на транспортний засіб (як правило, це технічний паспорт);
- документи, що підтверджують право власності особи на транспортний засіб (як правило, це договір купівлі-продажу) або право ним розпоряджатися та декларувати (як правило, це доручення);
- рахунок-фактуру (інвойс) або інший документ, який визначає вартість товару (можливо, це буде один і той же документ, що підтверджує право власності).
2. В якому місці та в якій митниці можна розмитнити транспортний засіб, який вже є в Україні або який тільки планують ввезти в Україну?
Митне оформлення можна здійснити у будь-якій митниці України.
Адреси та реквізити конкретних місць оформлення можна знайти на субсайтах територіальних органів ДФС або на веб-порталі ДФС.
3. Чи можна не виїжджати з України, а здійснити митне оформлення в митниці свого регіону?
Можна не виїжджати, а подати необхідні документи і пред’явити транспортний засіб у будь-яку митницю (найближчу).
4. Чи може бути авто заявлене в режим «імпорт» особою, яка не перетинала на цьому авто кордон?
Може бути заявлене особою, яка не перетинала митний кордон, за умови подання документів, що підтверджують право власності цієї особи на транспортний засіб або право ним розпоряджатися та декларувати (доручення).
5. Чи може скористатися знижкою протягом 90 днів людина, яка вже розмитнила таке авто?
Ні, знижка протягом 90 днів (тобто коефіцієнт 0,5 при сплаті акцизного податку) може бути застосована при оформленні громадянином лише одного легкового транспортного засобу.
Один транспортний засіб може бути оформлений тільки один раз. Якщо автомобіль вже був оформлений митницею раніше та сплачені платежі, то оформити цей же автомобіль ще раз і скористатись знижкою (коефіцієнт 0,5) неможливо.
6. Чи може згідно з новими законами авто в’їжджати на територію України з підготовленою попередньою митною декларацією без сплати залогових платежів, якщо авто заявлене в режим «імпорт»?
У випадку якщо громадянином прийнято рішення про ввезення автомобіля (легковий автомобіль, код 8703 за УКТ ЗЕД), то подання попередньої митної декларації та гарантування сплати митних платежів є обов’язковими. У такому випадку застосування грошової застави є тільки одним із видів забезпечення сплати митних платежів, хоча можуть бути обраними й інші види гарантування.
Грошова застава як обов’язковий вид гарантії застосовується тільки у випадку транзитного переміщення резидентом України транспортного засобу, що знаходиться на постійній реєстрації за межами України.
7. Чи може людина сама звернутися на митницю та подати документи для імпорту авто, чи для цього потрібен спеціальний митний брокер. Якщо потрібен – де взяти перелік брокерських фірм, яка середня вартість брокерських послуг?
А) Теоретично громадянин може спробувати самостійно заповнити митну декларацію та подати необхідні документи (законодавством це не забороняється).
Але краще звернутись до митного брокера – до кваліфікованого спеціаліста, оскільки законодавством передбачено, що транспортні засоби декларуються із заповненням митної декларації, порядок заповнення якої потребує спеціальних знань та певного програмного забезпечення. Крім того, паперова митна декларація повинна обов’язково супроводжуватись її електронною копією.
Невірне заповнення митної декларації може призвести до низки неприємностей (аж до складання протоколу про порушення митних правил).
Б) Інформація про митних брокерів постійно оновлюється та розміщується на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у рубриці „Реєстри” (http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/).
В) Інформацію про вартість брокерських послуг можна дізнатись у митних брокерів (ДФС не контролює цю вартість).
8. Чи потрібно приїжджати на авто в зону митного огляду для його догляду?
Митне оформлення здійснюється у будь-якій митниці України, але з обов’язковим пред'явленням авто, тобто:
- пред’явлення авто митниці є обов’язковим;
- рішення про проведення митного огляду приймає посадова особа митниці з урахуванням вимог Митного кодексу.
Оскільки митні формальності здійснюються в зонах митного контролю, то приїжджати в зону митного контролю – обов’язково.
9. Якщо сплачений штраф за прострочення транзиту, чи треба сплачувати 8500 штрафу, передбаченого новим законом?
Сплата штрафу при порушенні громадянином митних правил не звільняє цього громадина від виконання взятих на себе зобов’язань щодо дотримання митного режиму.
Якщо після сплати штрафу транспортний засіб, ввезений в режимі транзиту або тимчасового ввезення, продовжує перебувати на території України, є підстави вважати, що цей автомобіль продовжує перебувати в Україні з порушенням митного законодавства.
Новим Законом передбачено, що, не зважаючи на сплачений раніше штраф, добровільна сплата коштів в розмірі 8500 грн (яка не є штрафом), є обов’язковою при оформленні в режим імпорту транспортного засобу, щодо якого порушено строки та умови режимів транзиту чи тимчасового ввезення.
10. На які реквізити має сплачуватися добровільний платіж 8500 грн, та як дізнатись чи треба його платити?
Передбачені новим Законом добровільні кошти (8500 грн) сплачуються одночасно з митними платежами і в такому самому порядку.
Реквізити депозитного рахунку, на який сплачуються кошти (митні платежі, добровільні кошти), є індивідуальними для кожної митниці.
Інформацію про реквізити депозитного рахунку митниці, в якій громадянин планує оформлювати авто, можна знайти на субсайтах територіальних органів ДФС, дізнатись у працівників підрозділу митниці, в якому безпосередньо буде проводитись оформлення, або в митного брокера.
11. Хто і як визначає вартість авто, з якої платиться ПДВ та мито?
Документами, що підтверджують вартість придбаного громадянином автомобіля, є :
- договір купівлі-продажу;
- інвойс;
- банківські або інші платіжні документи;
- експортна декларації;
- довідкова інформація щодо вартості аналогічних транспортних засобів у країні експорту.
У цих документах повинні бути зазначені дата продажу, номер шасі (рами), кузова (або ідентифікаційний номер), номер двигуна автомобіля, його модель, рік виготовлення, а також ім’я та прізвище особи, якій продано автомобіль.
За наявності підстав вважати, що заявлено недостовірну вартість або у разі відсутності вищевказаних документів, митниця ДФС визначає вартість автомобіля самостійно.
Прес-служба Державної фіскальної служби України
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