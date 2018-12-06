В ЦОП Закарпаття за одинадцять місяців надано майже 125 тис. сервісних послуг Суспільство | 06-12-2018, 12:18 0 63

У Головному управлінні ДФС у Закарпатській області інформують, що в регіоні функціонують 10 Центрів обслуговування платників, які створені на базі податкових інспекцій та відділень територіальних органів ДФС. Наразі в Центрах працюють 64 працівники.

З початку року, протягом січня-листопада, на Закарпатті майже 84% адміністративних послуг – 124,5 тис. платники отримали саме в ЦОП. Такі послуги, які надаються в Центрах, зокрема, включають: видачу картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (з початку року видано 68,65 тис. таких номерів); реєстрацію РРО, книг обліку розрахункових операцій, розрахункових книжок; внесення установи (організації) до Реєстру неприбуткових організацій та установ; реєстрацію платника єдиного податку, надання витягу з реєстру платників єдиного податку; підтвердження статусу податкового резидента України; засвідчення довідки про проведення декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами.

Також видачу довідок про: сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи); подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку – резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов’язань з цього податку; відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами ДФС; реєстрацію книг обліку доходів та книг обліку доходів і витрат платникам єдиного податку, а також книг обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Слід нагадати, що сервісні послуги надаються громадянам та підприємництву в ЦОП безкоштовно, платними адміністративними послугами на сьогодні є лише послуги з ліцензування виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

На офіційному порталі «Територіальні органи ДФС у Закарпатській області» у розділі «Діяльність» підрозділ «Адміністративні послуги» розміщено інформацію про місця надання адміністративних послуг та перелік інформаційних карток адміністративних послуг; бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги (http://zak.sfs.gov.ua/diialnist/mistsya-nadannya-administrativnih-poslu/).

ДФС у Закарпатській області

