Сьогодні в «Джерелі» відбудеться музичний вечір молоді Суспільство | 06-12-2018, 15:55 0 40 Молодь навчально-реабілітаційного центру «Джерело» вперше записала кліп та пісню під назво «Надія є» на професійній студії, і сьогодні о 19.00 год. в Українському католицькому університеті відбудеться музичний вечір творчої групи. Центр запрошує друзів, знайомих та просто творчих людей на музичний вечір молоді з інвалідністю.



«Відколи існує світ, відтоді існує музика. Вона народжується з одного звуку, зачіпає найтендітніші струни людської душі. Музика не має обмежень, є доступною абсолютно для усіх і об'єднує всіх нас. Молодь з особливими потребами вперше записала пісню на професійній студії. Пісня „Надія є“ є особливою та знаковою, бо ми віримо, що надія таки завжди є! Наша група — це і молодь з Джерела, і працівники, і волонтери. Всіх нас об'єднала музика. А про шлях від першого звуку до професійної композиції — розповімо вам при зустрічі, тож щиро запрошуємо!», — повідомили у центрі «Джерело».



Зустріч відбудеться у конференц-залі Українського католицького університету (вул. Хуторівка, 35а). Посилання на подію на Facebook.



Вхід — вільний.



Контактна особа для ЗМІ: Ілона Кадацька, піар-менеджер центру «Джерело», тел.: 096 786 97 56.



Довідка

Навчально-реабілітаційний центр «Джерело» заснований в 1993 році з ініціативи батьків дітей з особливими потребами та волонтерів з Канади. За 25 роки роботи Центру, допомогу отримали близько 7 000 дітей та молоді, віком від кількох тижнів до 45 років. Сьогодні тут щодня займаються 200 дітей та молоді, 200 родин в місяць отримують консультаційний супровід та реабілітаційні послуги, в яких виховуються діти з порушенням розвитку.



Центр «Джерело» частково фінансується з комунального бюджету міста Львова та, здебільшого, з благодійних надходжень.