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У Крушельницькому лісництві відкрили еколого-просвітницький центр

Суспільство | 06-12-2018, 15:56Коментарів: 0 0 Переглядів: 23 23    


У Крушельницькому лісництві НПП «Сколівські Бескиди урочисто відкрили новий еколого-просвітницький центр, споруджений за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.
В урочистостях з нагоди відриття еколого-просвітницького центру НПП «Сколівські Бескиди» взяли участь начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека, начальник відділу біоресурсів, заповідної справи та моніторингу департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації Інеса Шемелинець, представники природоохоронних установ та громадськості.
Центр стане осередком знань про екологічну культуру та освіту для усіх охочих. В ньому забезпеченні максимально комфортні умови. Кожен відвідувач Центру тепер може вдосконалювати та поглиблювати знання і розвивати свою екологічну культуру, адже такий розвиток можливий лише через ефективну екологічну освіту. Екокультура та екоосвіта разом підвищують екологічну свідомості, формують відповідальність за охорону та збереження довкілля, додають навиків та досвіду у розв’язанні екологічних проблем.
http://www.lvivlis.gov.ua/uk/news/3408.html
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