Олег Синютка відзначив волонтерів Львівщини Суспільство | 06-12-2018, 15:58 0 57



5 грудня на Львівщині відбулись урочистості з нагоди Міжнародного дня волонтера. Привітав волонтерів області голова Львівської ОДА Олег Синютка, який наголосив, що волонтери, це ті люди, які першими стали разом із воїнами на захист рідної землі.



«Якби не було вас, сьогодні б ми не мали те, що маємо. Дякую за те, що ви є», - зазначив Олег Синютка.

Відтак, за активну громадську діяльність, вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги захисникам батьківщини очільник області вручив почесні грамоти та подяки Роману Федишину, Ірині Паньчук, Ігорю Букаю, Юліану Арату, Василині Батько, Олександрі Возняк, Андрію Остроушку, Уляні Кузик.

Зазначимо, що Міжнародний день волонтерів в ім'я економічного і соціального розвитку - один з міжнародних днів ООН присвячений особам, що займаються волонтерством.

Генеральна Асамблея ООН в 1985-му році на 40-й сесії у спеціальній резолюції запропонувала урядам відзначати 5 грудня як «Міжнародний день волонтерів в ім'я економічного і соціального розвитку», закликавши їх здійснювати заходи для спонукання людей у всіх сферах діяльності пропонувати свої послуги як волонтерів.



