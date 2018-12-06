День Збройних сил України: відзначали працівників фіскальної служби у Закарпатській області – учасників АТО Суспільство | 06-12-2018, 18:56 0 56



Сьогодні, 6 грудня 2018 року, керівництво Головного управління ДФС у Закарпатській області та Закарпатської митниці ДФС взяло участь в урочистій нараді, в форматі відео-селектору, з усіма регіонами України, з нагоди свята – Дня Збройних Сил України.

Працівників фіскальної служби зі святом привітали Сергій Верланов, заступник міністра фінансів України, Сергій Білан, перший заступник Голови Державної фіскальної служби України та Віктор Кривіцький, виконуючий обов'язки заступника Голови ДФС.





Керівництво служби відзначило працівники ДФС, які несли і несуть службу на лінії розмежування, захищаючи економічні інтереси нашої країни.

Підполковник податкової міліції, старший оперуповноважений з особливо важливих справ відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління Головного управління ДФС у Закарпатській області Руслан Халахан отримав відзнаку Президента України «За участь в антитерористичній операції».

Податковий міліціонер проходив службу в підрозділі ДФС «Фантом», виконував завдання з протидії економічній злочинності та контрабанді на лінії розмежування в Луганській області.

Руслану Халахану вручив нагороду Олексій Петріченко – начальник Головного управління ДФС у Закарпатській області.

Олексій Петріченко подякував працівникам відомства за гідне несення служби, фахове виконання своїх обов’язків, вірне служіння інтересам українського народу та побажав всім здоров’я, безпеки, миру та матеріального достатку.

Відтак Станіслав Балуєв, начальник Закарпатської митниці ДФС побажав присутнім та тим, хто несе службу на лінії розмежування міцних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій, впевнених планів та обов'язкової удачі, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань.

ДФС у Закарпатській області

