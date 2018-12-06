   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 06/12/2018 Львівська залізниця звертає увагу пасажирів на тимчасові зміни в графіку руху поїздів...>> У Львові відбудеться презентація книги про центр спроектований великим архітектором...>> Три сотні літніх львів’ян за два місяці відвідали 10 сіл та містечок Львівщини: завершився цикл «Мандрівки рідним краєм»...>> День Збройних сил України: відзначали працівників фіскальної служби у Закарпатській області – учасників АТО...>> Українські прикордонники допомогли правоохоронцям ЄС виявити у Польщі фабрику з виготовлення сигарет на мільйони євро...>> На Львівщині 125 артилеристів відсвяткували новосілля!...>> Українські прикордонники допомогли правоохоронцям ЄС виявити у Польщі фабрику з виготовлення сигарет на мільйони євро...>> Відкриття Фабрики Святого Миколая у Львові відбудеться 13 грудня...>> Канадійські військові ділитимуться досвідом із офіцерами академії Сухопутних військ...>> До новоствореної Ради ветеранів увійде по одному представнику від кожної області, - Ірина Фріз...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У Львові до 5 років 6 місяців позбавлення волі засудили «серійного» грабіжника...
06-12-2018, 14:56  >>> 
Трьох мешканців Львівщини судитимуть за вчинення розбою...
06-12-2018, 14:55  >>> 
Сенатори назвали саудівського принца "співучасником" вбивства Хашокджі...
06-12-2018, 09:35  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Працівників 8-ми львівських шкіл вчать ефективного управління...
06-12-2018, 16:03  >>> 
МОЗ: Захворюваність на кір продовжує зростати...
05-12-2018, 07:58  >>> 
Денісова втратила свідомість у прямому ефірі...
04-12-2018, 05:54  >>> 

День Збройних сил України: відзначали працівників фіскальної служби у Закарпатській області – учасників АТО

Суспільство | 06-12-2018, 18:56Коментарів: 0 0 Переглядів: 56 56    
День Збройних сил України: відзначали працівників фіскальної служби у Закарпатській області – учасників АТО

Сьогодні, 6 грудня 2018 року, керівництво Головного управління ДФС у Закарпатській області та Закарпатської митниці ДФС взяло участь в урочистій нараді, в форматі відео-селектору, з усіма регіонами України, з нагоди свята – Дня Збройних Сил України.
Працівників фіскальної служби зі святом привітали Сергій Верланов, заступник міністра фінансів України, Сергій Білан, перший заступник Голови Державної фіскальної служби України та Віктор Кривіцький, виконуючий обов'язки заступника Голови ДФС.
День Збройних сил України: відзначали працівників фіскальної служби у Закарпатській області – учасників АТО

Керівництво служби відзначило працівники ДФС, які несли і несуть службу на лінії розмежування, захищаючи економічні інтереси нашої країни.
Підполковник податкової міліції, старший оперуповноважений з особливо важливих справ відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління Головного управління ДФС у Закарпатській області Руслан Халахан отримав відзнаку Президента України «За участь в антитерористичній операції».
Податковий міліціонер проходив службу в підрозділі ДФС «Фантом», виконував завдання з протидії економічній злочинності та контрабанді на лінії розмежування в Луганській області.
Руслану Халахану вручив нагороду Олексій Петріченко – начальник Головного управління ДФС у Закарпатській області.
Олексій Петріченко подякував працівникам відомства за гідне несення служби, фахове виконання своїх обов’язків, вірне служіння інтересам українського народу та побажав всім здоров’я, безпеки, миру та матеріального достатку.
Відтак Станіслав Балуєв, начальник Закарпатської митниці ДФС побажав присутнім та тим, хто несе службу на лінії розмежування міцних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій, впевнених планів та обов'язкової удачі, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань.
ДФС у Закарпатській області
   Новини по темі: Суспільство
День Збройних сил України: відзначали працівників фіскальної служби у Закарпатській області – учасників АТО...
06-12-2018, 18:56  >>> 
Українські прикордонники допомогли правоохоронцям ЄС виявити у Польщі фабрику з виготовлення сигарет на мільйони євро...
06-12-2018, 18:52  >>> 
Ми маємо припинити розділяти ветеранів на різні війни, на різні операції, - Ірина Фріз...
06-12-2018, 17:07  >>> 
Загальний оподатковуваний дохід та сума витрат ФОП на загальній системі оподаткування...
06-12-2018, 17:05  >>> 
Офіційно оформлені трудові відносини – захист соціальних гарантій громадян...
06-12-2018, 17:01  >>> 
«Я маю право!»...
06-12-2018, 16:28  >>> 
Майже тисяча львівських дітей отримає грошову допомогу з нагоди Дня святого Миколая...
06-12-2018, 16:05  >>> 
   АктуальноАктуально
ЗМІ: Філарет не висуватиме свою кандидатуру на престол об’єднаної церкви...
06-12-2018, 08:11  >>> 
Адвокат розказала про стан поранених моряків, захоплених РФ у полон...
06-12-2018, 08:10  >>> 
Загроза нападу Росії зараз найвища з 2014 року – Муженко...
05-12-2018, 09:12  >>> 
   ПолітикаПолітика
Українські прикордонники допомогли правоохоронцям ЄС виявити у Польщі фабрику з виготовлення сигарет на мільйони євро...
06-12-2018, 17:37  >>> 
У Львові заступник прокурора області взяв участь у регіональному круглому столі щодо реалізації антикорупційної політики України...
06-12-2018, 14:57  >>> 
Британія призупинила видачу інвестиційних віз в рамках боротьби з відмиванням грошей...
06-12-2018, 09:36  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Аграрії Львівщини працюють над покращенням технологічних умов вирощування та утримання птиці...
06-12-2018, 15:59  >>> 
Розмір валютних резервів НБУ повернувся до "безпечного" рівня...
06-12-2018, 12:21  >>> 
Перший ступінь ракети Falcon успішно повернувся на землю, попри аварію...
06-12-2018, 03:13  >>> 
   СуспільствоСуспільство
День Збройних сил України: відзначали працівників фіскальної служби у Закарпатській області – учасників АТО...
06-12-2018, 18:56  >>> 
Українські прикордонники допомогли правоохоронцям ЄС виявити у Польщі фабрику з виготовлення сигарет на мільйони євро...
06-12-2018, 18:52  >>> 
Ми маємо припинити розділяти ветеранів на різні війни, на різні операції, - Ірина Фріз...
06-12-2018, 17:07  >>> 
   ВладаВлада
Трамп може скасувати зустріч з Путіним через його агресію в Азовському морі...
28-11-2018, 04:36  >>> 
У Конгресі США закликали Трампа притягнути Путіна до відповідальності за дії на Азові...
26-11-2018, 08:05  >>> 
Порошенко в понеділок поговорить з генсеком НАТО та лідерами держав...
26-11-2018, 05:24  >>> 
   КультураКультура
На Львівщині відбудеться творчий вечір поетеси Ірини Вовк...
05-12-2018, 13:37  >>> 
Порошенко назвав дату об’єднавчого собору українських церков...
05-12-2018, 10:32  >>> 
Опубліковано частину статуту, який Константинополь пропонує УПЦ...
05-12-2018, 10:31  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
19:03 Львівська залізниця звертає увагу пасажирів на тимчасові зміни в графіку руху поїздів
19:00 У Львові відбудеться презентація книги про центр спроектований великим архітектором
18:57 Три сотні літніх львів’ян за два місяці відвідали 10 сіл та містечок Львівщини: завершився цикл «Мандрівки рідним краєм»
18:56 День Збройних сил України: відзначали працівників фіскальної служби у Закарпатській області – учасників АТО
18:52 Українські прикордонники допомогли правоохоронцям ЄС виявити у Польщі фабрику з виготовлення сигарет на мільйони євро
18:51 На Львівщині 125 артилеристів відсвяткували новосілля!
17:37 Українські прикордонники допомогли правоохоронцям ЄС виявити у Польщі фабрику з виготовлення сигарет на мільйони євро
17:11 Відкриття Фабрики Святого Миколая у Львові відбудеться 13 грудня
17:10 Канадійські військові ділитимуться досвідом із офіцерами академії Сухопутних військ
17:08 До новоствореної Ради ветеранів увійде по одному представнику від кожної області, - Ірина Фріз

   Анонси
У Львові відбудеться музичний проект «Вісна» від Мар’яни Садовської...
06-12-2018, 15:54  >>> 
Семінар-практикум на фірмі «Д ЛАЙТ»...
06-12-2018, 12:16  >>> 
Лекція Олександра Пагірі: «Янівський табір як один із центрів масового вбивства у Східній Європі»...
05-12-2018, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования