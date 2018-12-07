На Закарпатті поблизу кордону прикордонники затримали квадрокоптер...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 07/12/2018 Працівники Львівської митниці ДФС викрили оборудку із ввезенням витяжних шаф вартістю майже 2 мільйони гривень...>> Запрацював новий електронний сервіс для повторного формування сертифікатів...>> АМУ та Держгеокадастр 11 грудня проведуть відеоконференцію з питань управління земельними ресурсами ОТ...>> ТРЬОХ ІНОЗЕМНИХ ПОРУШНИКІВ ВИЯВИЛИ ПРИКОРДОННИКИ У АЕРОПОРТУ ЛЬВОВА...>> Львів готується до відкриття головної ялинки міста...>> Розпочалась реєстрація на Львівський міжнародний півмарафон 4th Molokiya Lviv Half Marathon...>> Відкриття мандрівного виставкового проекту «Майдан: простір творчості» у Львові відбудеться 10 грудня...>> На вул. Просвіти завершено капітальний ремонт дороги: поки вулиця відкрита лише для пішоходів...>> У РФ поскаржилися на хакерів, які збирають дані для нових санкцій...>> Курс валют: гривня зміцнилася до долара та євро...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У Львові до 5 років 6 місяців позбавлення волі засудили «серійного» грабіжника...
06-12-2018, 14:56  >>> 
Трьох мешканців Львівщини судитимуть за вчинення розбою...
06-12-2018, 14:55  >>> 
Сенатори назвали саудівського принца "співучасником" вбивства Хашокджі...
06-12-2018, 09:35  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Працівників 8-ми львівських шкіл вчать ефективного управління...
06-12-2018, 16:03  >>> 
МОЗ: Захворюваність на кір продовжує зростати...
05-12-2018, 07:58  >>> 
Денісова втратила свідомість у прямому ефірі...
04-12-2018, 05:54  >>> 

НА ЗАКАРПАТТІ ПОБЛИЗУ КОРДОНУ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ КВАДРОКОПТЕР

Суспільство | 07-12-2018, 08:11Коментарів: 0 0 Переглядів: 63 63    

Громадянина України, який ймовірно здійснив переміщення тютюнових виробів до Румунії, затримали учора ввечері прикордонники Мукачівського загону спільно з оперативними співробітниками та співробітниками Внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби .
Так, під час патрулювання кордону, прикордонний наряд відділення «Солотвино» почув шум двигуна малого літального апарату. З метою пошуку його можливих місць злету та посадки було негайно задіяно групу реагування, яка виявила на околиці населеного пункту Солотвино автомобіль марки «Форд Мондео» чеської реєстрації. В багажному відділенні автівки правоохоронці виявили ноутбук за допомогою якого здійснювалось дистанційне управління квадрокоптером. Згодом, під час перевірки місцевості, прикордонники швидко знайшли й квадрокоптер. Затримали також й водія транспортного засобу – 27-річного громадянина України.
В ході взаємообміну інформацією зі своїми румунськими колегами, стало відомо, що ними на вказаному напрямку виявлено пакунок з тютюновими виробами, який, ймовірно, за допомогою квадрокоптера переправив на суміжну сторону, затриманий українськими прикордонниками громадянин.
Для з’ясування всіх обставин правопорушення, а також складання адмінпротоколів, затриманого українця доставлено до прикордонного підрозділу.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
   Новини по темі: Суспільство
Працівники Львівської митниці ДФС викрили оборудку із ввезенням витяжних шаф вартістю майже 2 мільйони гривень...
07-12-2018, 11:43  >>> 
Запрацював новий електронний сервіс для повторного формування сертифікатів...
07-12-2018, 11:42  >>> 
АМУ та Держгеокадастр 11 грудня проведуть відеоконференцію з питань управління земельними ресурсами ОТ...
07-12-2018, 11:41  >>> 
ТРЬОХ ІНОЗЕМНИХ ПОРУШНИКІВ ВИЯВИЛИ ПРИКОРДОННИКИ У АЕРОПОРТУ ЛЬВОВА...
07-12-2018, 11:40  >>> 
У РФ поскаржилися на хакерів, які збирають дані для нових санкцій...
07-12-2018, 10:21  >>> 
У Польщі в аварії з автобусом постраждали 18 людей, одна жінка загинула...
07-12-2018, 10:19  >>> 
На Закарпатті поблизу кордону прикордонники затримали квадрокоптер...
07-12-2018, 09:11  >>> 
   АктуальноАктуально
Омбудсмен РФ розписала, як добре утримують поранених українців...
07-12-2018, 09:08  >>> 
Полторак: Кораблі ВМС України продовжать проходити через Керченську протоку...
07-12-2018, 08:06  >>> 
ЗМІ: Філарет не висуватиме свою кандидатуру на престол об’єднаної церкви...
06-12-2018, 08:11  >>> 
   ПолітикаПолітика
Російсько-окупаційні війська навмисно наражають людей на небезпеку...
07-12-2018, 10:18  >>> 
Глава МЗС Німеччини пропонує розширити місію ОБСЄ на Азовське море...
07-12-2018, 09:06  >>> 
Порошенко: Ніхто не знає, кого РФ атакує завтра...
07-12-2018, 08:08  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Курс валют: гривня зміцнилася до долара та євро...
07-12-2018, 10:20  >>> 
17-18 грудня відбудуться аукціонні торги з продажу необробленої деревини 1-го кварталу 2019 р....
07-12-2018, 10:17  >>> 
Аграрії Львівщини працюють над покращенням технологічних умов вирощування та утримання птиці...
06-12-2018, 15:59  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Працівники Львівської митниці ДФС викрили оборудку із ввезенням витяжних шаф вартістю майже 2 мільйони гривень...
07-12-2018, 11:43  >>> 
Запрацював новий електронний сервіс для повторного формування сертифікатів...
07-12-2018, 11:42  >>> 
АМУ та Держгеокадастр 11 грудня проведуть відеоконференцію з питань управління земельними ресурсами ОТ...
07-12-2018, 11:41  >>> 
   ВладаВлада
Трамп може скасувати зустріч з Путіним через його агресію в Азовському морі...
28-11-2018, 04:36  >>> 
У Конгресі США закликали Трампа притягнути Путіна до відповідальності за дії на Азові...
26-11-2018, 08:05  >>> 
Порошенко в понеділок поговорить з генсеком НАТО та лідерами держав...
26-11-2018, 05:24  >>> 
   КультураКультура
На Львівщині відбудеться творчий вечір поетеси Ірини Вовк...
05-12-2018, 13:37  >>> 
Порошенко назвав дату об’єднавчого собору українських церков...
05-12-2018, 10:32  >>> 
Опубліковано частину статуту, який Константинополь пропонує УПЦ...
05-12-2018, 10:31  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
11:43 Працівники Львівської митниці ДФС викрили оборудку із ввезенням витяжних шаф вартістю майже 2 мільйони гривень
11:42 Запрацював новий електронний сервіс для повторного формування сертифікатів
11:41 АМУ та Держгеокадастр 11 грудня проведуть відеоконференцію з питань управління земельними ресурсами ОТ
11:40 ТРЬОХ ІНОЗЕМНИХ ПОРУШНИКІВ ВИЯВИЛИ ПРИКОРДОННИКИ У АЕРОПОРТУ ЛЬВОВА
11:39 Львів готується до відкриття головної ялинки міста
11:38 Розпочалась реєстрація на Львівський міжнародний півмарафон 4th Molokiya Lviv Half Marathon
11:38 Відкриття мандрівного виставкового проекту «Майдан: простір творчості» у Львові відбудеться 10 грудня
11:36 На вул. Просвіти завершено капітальний ремонт дороги: поки вулиця відкрита лише для пішоходів
10:21 У РФ поскаржилися на хакерів, які збирають дані для нових санкцій
10:20 Курс валют: гривня зміцнилася до долара та євро

   Анонси
У Львові відбудеться музичний проект «Вісна» від Мар’яни Садовської...
06-12-2018, 15:54  >>> 
Семінар-практикум на фірмі «Д ЛАЙТ»...
06-12-2018, 12:16  >>> 
Лекція Олександра Пагірі: «Янівський табір як один із центрів масового вбивства у Східній Європі»...
05-12-2018, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования