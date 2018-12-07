На Закарпатті поблизу кордону прикордонники затримали квадрокоптер Суспільство | 07-12-2018, 09:11 0 45

ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=3X5Fz6gjjMM&feature=youtu.be





Громадянина України, який, ймовірно, здійснив переміщення тютюнових виробів до Румунії, затримали учора ввечері прикордонники Мукачівського загону спільно з оперативними співробітниками та офіцерами внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби.

Так, під час патрулювання кордону прикордонний наряд відділення «Солотвино» почув шум двигуна малого літального апарату. З метою пошуку його можливих місць зльоту та посадки було негайно задіяно групу реагування, яка виявила на околиці населеного пункту Солотвино автомобіль «Форд» чеської реєстрації. В багажному відділенні автівки правоохоронці виявили ноутбук, за допомогою якого здійснювалось дистанційне управління квадрокоптером. Згодом, під час перевірки місцевості, прикордонники швидко знайшли й квадрокоптер. Затримали також й водія транспортного засобу – 27-річного громадянина України.

В ході взаємообміну інформацією з румунськими колегами стало відомо, що ними на вказаному напрямку виявлено пакунок з тютюновими виробами, який, ймовірно, за допомогою квадрокоптера переправив на суміжну сторону затриманий українськими прикордонниками громадянин.

Для з’ясування всіх обставин правопорушення, а також складання адмінпротоколів затриманого українця доставлено до прикордонного підрозділу.

