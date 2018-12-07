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У Польщі в аварії з автобусом постраждали 18 людей, одна жінка загинула
|Суспільство | 07-12-2018, 10:19
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|В результаті автобуса автобуса в польській Нижній Сілезії загинула одна жінка, 18 людей отримали серйозні травми.
Про це повідомляє Gazeta Wroclawska.
Інцидент стався в четвер ввечері. Автобус, в якому їхала 51 людина, занесло на дорозі, а потім він з’їхав у кювет, вдарився у бетонну перемичку і перекинувся на бока.
Люди, які подорожували в автобусі, прямували до Зельоної Гури з екскурсії на різдвяному ярмарку у Вроцлаві.
Рятувальники на місці аварії застали шість людей, які самостійно змогли вибратися з автобуса. Одна жінка загинула на місці. Поранення в аварії дістали 18 людей, стан п’ятьох з них важкий.
Причини аварії встановлюються. Поки відомо, що водії автобуса були тверезі.
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