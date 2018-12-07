ТРЬОХ ІНОЗЕМНИХ ПОРУШНИКІВ ВИЯВИЛИ ПРИКОРДОННИКИ У АЕРОПОРТУ ЛЬВОВА Суспільство | 07-12-2018, 11:40 0 27

В пункті пропуску «Львів-авіа» прикордонники Львівського загону затримали трьох іноземців із підробленими документами.

Під час оформлення пасажирів рейсу, що прибули зі Стамбула, охоронці кордону Львівського загону помітили заміну сторінок з установчими даними в спеціальних паспортах громадян Туреччини. У ході подальших перевірочних заходів та співбесіди, іноземці пред’явили дійсні ID-картки.

До Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого ст.358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів». Правопорушників, яким було відмовлено у перетині державного кордну, буде повернуто зворотним рейсом.

Прес – служба Львівського прикордонного загону



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