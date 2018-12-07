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АМУ та Держгеокадастр 11 грудня проведуть відеоконференцію з питань управління земельними ресурсами ОТ

Суспільство | 07-12-2018, 11:41Коментарів: 0 0 Переглядів: 26 26    

11 грудня Асоціація міст України в рамках Проекту ПУЛЬС спільно з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру проведе веб-конференцію. Мета відео конференції – надання органам місцевого самоврядування роз’яснень з питань управління землями після передачі земель державної власності сільськогосподарського призначення до комунальної власності ОТГ та  щодо нових повноважень, які з’являються в ході реалізації нових нормативно-правових актів.

Захід відбудеться у формі діалогу між представниками ОТГ та фахівцями Держгеокадастру. Учасники матимуть можливість поставити спікерам запитання,  визначені регіональними відділеннями Асоціації за участі громад-членів.

Готуючись до цього заходу, регіональні відділення Асоціації міст України провели опитування щодо проблемних питань у сфері управління земельними ресурсами, з якими органи місцевого самоврядування найчастіше звертаються до територіальних органів Держгеокадастру.

Спікерами веб-конференції будуть:
Шемелинець Людмила Миколаївна, перший заступник Голови  Держгеокадастру.
Краснолуцький Олександр Васильович, директор Департаменту землеустрою, використання та охорони земель.
Славін Ігор Васильович, директор Департаменту державного земельного кадастру.
Башлик Денис Олександрович, директор Департаменту міжнародної співпраці та ринку земель.
Малюк Олександр Олексійович, директор Департаменту топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

До перегляду веб-конференції запрошуються голови ОТГ та начальники управлінь/відділів земельних відносин органів місцевого самоврядування громад - членів АМУ.
Веб-конференція триватиме з 11.00 до 13.00.

Онлайн відео буде доступне на офіційній Фейсбук сторінці АМУ  за посиланням https://www.facebook.com/auc.org.ua/

Запитання до спікерів можна буде поставити у коментарях під відео.

Офіс реформ у Львівському РВ АМУ
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