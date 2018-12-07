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Запрацював новий електронний сервіс для повторного формування сертифікатів

Суспільство | 07-12-2018, 11:42Коментарів: 0 0 Переглядів: 26 26    

Головне управління ДФС у Закарпатській області нагадує, що з 9 листопада 2018 р. усім користувачам Акредитованого центру сертифікації ключів ІДД ДФС став доступний новий електронний сервіс Повторного формування сертифікатів за електронним запитом, який розроблено для діючих клієнтів АЦСК ІДД ДФС.
Основною перевагою вказаного електронного сервісу є змога дистанційного цілодобового формування сертифікатів, без обов’язкового відвідування представництв АЦСК ІДД ДФС.
Варто зазначити, що сформувати нові сертифікати зможуть лише ті користувачі, які мають:
- чинні сертифікати (наприклад, до закінчення строку чинності сертифікатів залишилось декілька днів);
- незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);
- особистий ключ доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.
Для початку використання нового сервісу Вам необхідно завантажити та встановити останню версію безкоштовного програмного забезпечення https://acskidd.gov.ua/korustyvach_csk.
Додатково, усім клієнтам АЦСК ІДД ДФС рекомендуємо до перегляду навчальні матеріали за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=_bVp1vjojK4&feature=youtu.be.
ДФС у Закарпатській області
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