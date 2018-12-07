Закарпатські платники, хочете з 2019 року стати «спрощенцем»? – не зволікайте! Суспільство | 07-12-2018, 15:17 0 45

У органах ДФС Закарпаття нагадують, що платники інших податків і зборів, які планують з І кварталу 2019 року перейти на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, повинні подати відповідну заяву до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

Тобто, останнім днем подання заяви таким платником буде 14 грудня 2018 року.

Зауважимо, що до поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік. Суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб'єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені для відповідних груп платників єдиного податку.

Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування регламентується ст. 298 Податкового кодексу України.

ДФС у Закарпатській області

