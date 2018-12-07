До відома всіх платників податків Закарпатської області! Суспільство | 07-12-2018, 16:03 0 22

В ГУ ДФС у Закарпатській області повторно повідомляють, що граничний термін перехідного періоду функціонування централізованої моделі виконання дохідної частини державного та місцевих бюджетів закінчився 11 вересня 2018 року, в зв’язку з чим податки, збори, платежі до бюджетів зараховуються виключно на нові рахунки, відкриті на балансі центрального Казначейства України (МФО 899998).

Звертаємо увагу, що деякі платниками податків продовжують сплачувати податки і збори, контроль за справлянням яких покладено на органи ДФС, на старі бюджетні рахунки, відкриті з МФО відмінному від 899998. Такі кошти не зараховуються до бюджетів, а повертаються платникам, як нез’ясовані надходження.

При цьому наголошуємо, що нові бюджетні рахунки, розміщені на офіційному суб-сайті «Територіальні органи ДФС у Закарпатській області» єдиного веб-порталу ДФС України в розділі «Бюджетні рахунки» http://zak.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/ та в центрах обслуговування платників податків.

ДФС у Закарпатській області

