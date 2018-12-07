   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 07/12/2018 До відома всіх платників податків Закарпатської області!...>> У Львові відбудеться фінальний етап проекту «Навігатор до фінансової свободи»...>> «У Львові запущено найуспішнішу приватизацію в країні у системі ProZorro», — Олексій Мовчан...>> За неповних 4 місяці через електронні торги в «ProZorro» Львів продав майна на суму більше 100 млн. грн....>> Мер Львова взяв участь у Годині коду — разом з учнями кодив гру...>> Закарпатські платники, хочете з 2019 року стати «спрощенцем»? – не зволікайте!...>> За 11 місяців 2018 року платники податків Львівщини сплатили до Державного бюджету України понад 12 мільярдів гривень...>> Місто дофінансує 11 приватних навчальних закладів...>> У Львові вшанували пам’ять отця Михайла Вербицького...>> Два великі автобуси курсуватимуть на маршруті № 8 (пл. Святого Теодора — Брюховичі)...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Прокуратура домоглась справедливого покарання для вбивці...
07-12-2018, 12:43  >>> 
У Львові до 5 років 6 місяців позбавлення волі засудили «серійного» грабіжника...
06-12-2018, 14:56  >>> 
Трьох мешканців Львівщини судитимуть за вчинення розбою...
06-12-2018, 14:55  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Працівників 8-ми львівських шкіл вчать ефективного управління...
06-12-2018, 16:03  >>> 
МОЗ: Захворюваність на кір продовжує зростати...
05-12-2018, 07:58  >>> 
Денісова втратила свідомість у прямому ефірі...
04-12-2018, 05:54  >>> 
Одежда оптом по Дропшиппингу https://vsestilno.com.ua/dropshipping/.

До відома всіх платників податків Закарпатської області!

Суспільство | 07-12-2018, 16:03Коментарів: 0 0 Переглядів: 22 22    

В ГУ ДФС у Закарпатській області повторно повідомляють, що граничний термін перехідного періоду функціонування централізованої моделі виконання дохідної частини державного та місцевих бюджетів закінчився 11 вересня 2018 року, в зв’язку з чим податки, збори, платежі до бюджетів зараховуються виключно на нові рахунки, відкриті на балансі центрального Казначейства України (МФО 899998).
Звертаємо увагу, що деякі платниками податків продовжують сплачувати податки і збори, контроль за справлянням яких покладено на органи ДФС, на старі бюджетні рахунки, відкриті з МФО відмінному від 899998. Такі кошти не зараховуються до бюджетів, а повертаються платникам, як нез’ясовані надходження.
При цьому наголошуємо, що нові бюджетні рахунки, розміщені на офіційному суб-сайті «Територіальні органи ДФС у Закарпатській області» єдиного веб-порталу ДФС України в розділі «Бюджетні рахунки» http://zak.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/ та в центрах обслуговування платників податків.
ДФС у Закарпатській області
   Новини по темі: Суспільство
До відома всіх платників податків Закарпатської області!...
07-12-2018, 16:03  >>> 
Закарпатські платники, хочете з 2019 року стати «спрощенцем»? – не зволікайте!...
07-12-2018, 15:17  >>> 
Працівники Львівської митниці ДФС викрили оборудку із ввезенням витяжних шаф вартістю майже 2 мільйони гривень...
07-12-2018, 11:43  >>> 
Запрацював новий електронний сервіс для повторного формування сертифікатів...
07-12-2018, 11:42  >>> 
АМУ та Держгеокадастр 11 грудня проведуть відеоконференцію з питань управління земельними ресурсами ОТ...
07-12-2018, 11:41  >>> 
ТРЬОХ ІНОЗЕМНИХ ПОРУШНИКІВ ВИЯВИЛИ ПРИКОРДОННИКИ У АЕРОПОРТУ ЛЬВОВА...
07-12-2018, 11:40  >>> 
У РФ поскаржилися на хакерів, які збирають дані для нових санкцій...
07-12-2018, 10:21  >>> 
   АктуальноАктуально
Омбудсмен РФ розписала, як добре утримують поранених українців...
07-12-2018, 09:08  >>> 
Полторак: Кораблі ВМС України продовжать проходити через Керченську протоку...
07-12-2018, 08:06  >>> 
ЗМІ: Філарет не висуватиме свою кандидатуру на престол об’єднаної церкви...
06-12-2018, 08:11  >>> 
   ПолітикаПолітика
Російсько-окупаційні війська навмисно наражають людей на небезпеку...
07-12-2018, 10:18  >>> 
Глава МЗС Німеччини пропонує розширити місію ОБСЄ на Азовське море...
07-12-2018, 09:06  >>> 
Порошенко: Ніхто не знає, кого РФ атакує завтра...
07-12-2018, 08:08  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Курс валют: гривня зміцнилася до долара та євро...
07-12-2018, 10:20  >>> 
17-18 грудня відбудуться аукціонні торги з продажу необробленої деревини 1-го кварталу 2019 р....
07-12-2018, 10:17  >>> 
Аграрії Львівщини працюють над покращенням технологічних умов вирощування та утримання птиці...
06-12-2018, 15:59  >>> 
   СуспільствоСуспільство
До відома всіх платників податків Закарпатської області!...
07-12-2018, 16:03  >>> 
Закарпатські платники, хочете з 2019 року стати «спрощенцем»? – не зволікайте!...
07-12-2018, 15:17  >>> 
Працівники Львівської митниці ДФС викрили оборудку із ввезенням витяжних шаф вартістю майже 2 мільйони гривень...
07-12-2018, 11:43  >>> 
   ВладаВлада
Трамп може скасувати зустріч з Путіним через його агресію в Азовському морі...
28-11-2018, 04:36  >>> 
У Конгресі США закликали Трампа притягнути Путіна до відповідальності за дії на Азові...
26-11-2018, 08:05  >>> 
Порошенко в понеділок поговорить з генсеком НАТО та лідерами держав...
26-11-2018, 05:24  >>> 
   КультураКультура
На Львівщині відбудеться творчий вечір поетеси Ірини Вовк...
05-12-2018, 13:37  >>> 
Порошенко назвав дату об’єднавчого собору українських церков...
05-12-2018, 10:32  >>> 
Опубліковано частину статуту, який Константинополь пропонує УПЦ...
05-12-2018, 10:31  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
16:03 До відома всіх платників податків Закарпатської області!
16:02 У Львові відбудеться фінальний етап проекту «Навігатор до фінансової свободи»
16:01 «У Львові запущено найуспішнішу приватизацію в країні у системі ProZorro», — Олексій Мовчан
16:00 За неповних 4 місяці через електронні торги в «ProZorro» Львів продав майна на суму більше 100 млн. грн.
15:59 Мер Львова взяв участь у Годині коду — разом з учнями кодив гру
15:17 Закарпатські платники, хочете з 2019 року стати «спрощенцем»? – не зволікайте!
15:15 За 11 місяців 2018 року платники податків Львівщини сплатили до Державного бюджету України понад 12 мільярдів гривень
15:03 Місто дофінансує 11 приватних навчальних закладів
15:02 У Львові вшанували пам’ять отця Михайла Вербицького
15:02 Два великі автобуси курсуватимуть на маршруті № 8 (пл. Святого Теодора — Брюховичі)

   Анонси
Львівська магістраль запрошує на зустріч зі святим Миколаєм 18 тисяч дітей залізничників...
07-12-2018, 14:25  >>> 
У Львові відбудеться музичний проект «Вісна» від Мар’яни Садовської...
06-12-2018, 15:54  >>> 
Семінар-практикум на фірмі «Д ЛАЙТ»...
06-12-2018, 12:16  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования