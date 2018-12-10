В СИСТЕМІ ЦІННОСТЕЙ ЖИТЕЛІВ ЗАХОДУ УКРАЇНИ НА ПЕРШОМУ МІСЦІ – СВОБОДА Суспільство | 10-12-2018, 05:50 0 69



У Львові презентували результати другого загальнонаціонального опитування, як українці розуміють права людини, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та фірмою «Юкрейніан соціолоджі сервіс» на замовлення Програми розвитку ООН в Україні та у співпраці із ГО «Центр інформації про права людини». Два роки, що минули від першого базового соціологічного дослідження, показали – українці цінують свої права і свободи, хоча й досі погано орієнтуються у змісті та походженні прав людини, сутності правових механізмів.



Як показало дослідження, 85% українців вважають право на життя найважливішим правом людини (два роки тому також було на першій сходинці, але із 78%). Помітно частіше про нього згадували й на Заході (81%). На другому місці для мешканців Західної України – право на справедливий суд (61%). Далі ідуть соціально-економічні права: право на соціальне забезпечення та право на житло – кожне по 53%. Наступні сходинки рейтингу посідають вже громадсько-політичні права: право на свободу та особисту недоторканність (право на захист від свавільного затримання чи арешту) і свобода думки, совісті і релігії (по 48%).





Серед цінностей найбільш актуальною для мешканців західних областей виявилась свобода (81%). Це характерно і для всієї України, де свободу у якості основної цінності обрали 86% респондентів. Безпека на Заході посіла другу сходинку (60% опитаних), на третьому і четвертому місці з майже однаковим результатом (58% та 57%) відповідно гідність і справедливість. Несподіванкою став великий відсоток прихильників порядку – кожен другий (майже 46% опитаних на Заході). Це безпрецедентний показник для України.





Кожен третій з опитаних жителів Заходу України висловлював готовність терпіти матеріальні труднощі заради збереження своїх прав – такий варіант відповіді обрали 36% респондентів. Втім, цей показник виявився найнижчим серед всіх регіонів України. Наприклад, на Донбасі кількість тих, хто не проміняє особисті права і свободи на матеріальні статки дорівнює 74% (опитування проводили на підконтрольній Україні території Луганської і Донецької областей). І навпаки, на Заході порівняно більше респондентів згодні покращити своє матеріальне становище, відмовившись від особистих прав (30% - проти 28% на Півдні, 26% на Сході, 17% у Центрі і 11% на Донбасі).





«На щастя, жителів західного регіону України оминула доля Донбасу, тут немає війни і тяжких порушень прав людини, а тому питання вибору не стоїть настільки гостро. Свобода – як повітря: її не помічаєш, поки вона є. Опинившись перед реальною загрозою її втратити, людина зовсім по-іншому починає цінувати свої права і навіть готова терпіти матеріальні труднощі заради збереження прав і свобод», – вважає Тетяна Печончик, голова правління Центру інформації про права людини.





Хоча більшість мешканців Заходу й не сприймає колективну відповідальність та неправові методи, але серед них виявилось менше всього тих, хто однозначно вказав на неприпустимість дій, подібних до нападу на ромську громаду у Львові у червні 2018 року (45% проти 78% на Донбасі). Дії нападників однозначно підтримали 6% опитаних. Що стосується ставлення до можливих злочинів, скоєних українськими військовими на Донбасі, то лише 32% мешканців Заходу рішуче налаштовані не виправдовувати злочини, вчинені українськими військовими в зоні бойових дій (на Сході таких - 59%, на Донбасі 48%, на Півдні 46%, у Центрі 44%). З іншого боку, на Заході більшим є відсоток населення, яке вважає неприпустимим вчинення актів самосуду (61% проти 50% по Україні); втім, цей показник залишається досить високим і тривожним.







Мешканці Заходу песимістично оцінюють зміни у ситуації з правами людини, які відбулися з часів Євромайдану: лише 3% опитаних вважають, що ситуація покращилася, у той час як кожен четвертий опитаний (24%) переконаний, що з дотриманням прав людини стало гірше, а 23% вважають, що з одними правами стало гірше, і з іншими - краще. «Що стосується рівня дотримання прав людини, на Заході оцінки дотримання практично всіх прав виявились вищими за середній показник по країні: від 2,48 до 3,56 балів (оцінювання відбувалося за 5-бальною шкалою); найкраще оцінюється дотримання культурних і політичних прав, найгірше – соціально-економічних», - розповів Сергій Шаповалов, аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.



Оцінюючи проблему дискримінації, жителі Заходу частіше заявляли про існування дискримінації за віком (42%), інвалідністю (31%) Кожен четвертий (24%) заявив про наявність дискримінації за станом здоров’я і статтю. При цьому 70% респондентів на Заході заявили, що ніколи особисто не стикалися із проявами дискримінації.





Водночас значна частина опитаних жителів Заходу допускають дискримінацію і обмеження прав наркозалежних і «олігархів» (по 59% опитаних), людей, які мають непопулярні політичні погляди (наприклад, підтримують Росію) (57% готові обмежити їхні права), колишніх засуджених (53%), представників ЛГБТ-спільноти (48%). Більшим, ніж в інших регіонах, на Заході виявився відсоток тих, хто «за певних обставин» допускає обмеження прав вимушених переселенців (24%).





Ситуація із захистом своїх прав у західних областях виявилась доволі обнадійливою. «На жаль, половина жителів Заходу, які повідомили, що їхні права були порушені, навіть не намагалися їх відстояти. Але… саме стільки ж виявилося й тих, хто намагався захищати свої права у випадках їх порушення – і це найкращий показник з усіх регіонів України. Крім того, на Заході найбільший показник людей, які досягли успіху у відстоюванні своїх прав. Половина опитаних у західному регіоні не змогли пояснити, чому вони не захищають свої права (найвищий показник по Україні), ще 38% вважають це марною витратою сил і часу. Такі результати можна пояснити зневірою та недостатнім рівнем обізнаності», - прокоментувала Світлана Колишко, керівниця групи з прав людини, координаторка проекту Програми розвитку ООН в Україні.



Якщо ж справа таки дійде до захисту своїх прав, кожен третій житель Заходу (31%) вважає ефективним звернення до суду (найвищий показник по Україні), до поліції піде 22%, майже стільки (21%) звернеться до родичів чи знайомих, на захист у Європейському суді з прав людини покладають надії 20% і ще 19% звернуться до ЗМІ. Крім того, в західному регіоні найбільше тих, хто заявив про участь в акціях протесту (19% проти 11% по Україні).



ДОВІДКА

Презентація дослідження відбулась у межах регіонального туру «Що українці знають та думають про права людини». Львів — п’яте місто на мапі туру. Події вже відбулись у Краматорську, Одесі, Харкові і Дніпрі. Завершальна презентація відбудеться у Києві 10 грудня, з нагоди Міжнародного дня прав людини. Проект реалізується Центром інформації про права людини за підтримки Програми розвитку ООН в Україні.



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