ООС: Бойовики здійснили 14 обстрілів за добу, двох окупантів знищено Суспільство | 10-12-2018, 08:03 0 66 Минулої доби в зоні ООС російські окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосовувати озброєння, заборонене Мінськими угодами.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



Зокрема, ворог відкривав прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік Новотошківського, що на Луганщині та хутора Вільного - на Попаснянському напрямку. Загалом для обстрілів противник використав 19 мін.



По опорних пунктах ООС поблизу населених пунктів Станиця Луганська, Авдіївка, Тарамчук, Красногорівка, шахта Бутівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



В ході бойових дій 9 грудня поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил.



За даними розвідки, минулої доби 2 окупантів було знищено, а ще 4 поранено.