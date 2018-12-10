У РЕЗУЛЬТАТІ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНСЬКИХ ТА УГОРСЬКИХ ПРИКОРДОННИКІВ НА ЗАКАРПАТТІ ЗАТРИМАНО ДВОХ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ Суспільство | 10-12-2018, 11:03 0 55

Учора прикордонники відділення "Велика Бігань" в ході скоординованих дій зі своїми угорськими колегами здійснили затримання двох нелегальних мігрантів.

Затримати правопорушників вдалось завдяки оперативному обміну інформацією про затримання прикордонниками Мукачівського загону громадянина без документів, який повідомив, що він є громадянином Ємену. У результаті подальших спільних пошукових заходів, угорські прикордонники зі свого боку затримали чоловіка без документів, який назвався громадянином Сомалі.

Затриманого за інформацією українських прикордонників сомалійця, угорські колеги передали встановленим порядком. Наразі нелегальних мігрантів доставили до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону. На затриманих складено протоколи про адмінправопорушення. Справу скеровано до суду.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



