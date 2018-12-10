Скарбниці закарпатських міст і сіл збагатились на 3,6 млрд гривень Суспільство | 10-12-2018, 14:21 0 50

До місцевих бюджетів Закарпатської області протягом січня-листопада 2018 року надійшло понад 3 млрд 645 млн грн податкових платежів. Ця сума надходжень майже на 645 млн грн більша, у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Лише у листопаді цьогоріч надходження до місцевих бюджетів склало майже 390 млн гривень.

За словами начальника Головного управління ДФС у Закарпатській області Олексія Петріченка, такого результату вдалося досягти завдяки вжитим заходам щодо детінізації економіки, легалізації найманої праці. – Звісно, що й самі суб’єкти господарювання та мешканці області розуміють, що сплачені ними податки повертаються у вигляді фінансування соціально-культурної сфери, спеціальних програм, – наголошує керівник податкових органів області.

Статистичні дані Головного управління ДФС у Закарпатській області свідчать, що основним джерелом наповнення місцевих бюджетів залишається податок на доходи фізичних осіб. Впродовж 11 місяців 2018 року надходження цього податку – майже 2,5 млрд грн. Наступними за рівнем надходжень стали: єдиний податок – майже 525 млн грн; плата за землю – понад 250 млн грн; акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – більше 188,3 млн гривень.

ДФС у Закарпатській області

