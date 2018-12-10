Актуальна інформація щодо термінів подання заяв Суспільство | 10-12-2018, 15:23 0 42

Платники єдиного податку, за умови дотримання вимог, встановлених Податковим кодексом України для обраної ними групи, можуть самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу.

Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єктам господарювання - фізичним особам необхідно подати заяву не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу.

Відповідна норма визначена ст.298 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями.

Водночас, звертаємо увагу, що з інформацією щодо термінів сплати податків, зборів, платежів та подання податкової звітності можна ознайомлюватись в «Електронному кабінеті» платника податків.

ДФС у Закарпатській області

