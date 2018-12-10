Представники Держприкордонслужби взяли участь у наймасштабніших навчаннях серед підрозділів системи МВС Суспільство | 10-12-2018, 15:41 0 49

Представники Державної прикордонної служби, Національної гвардії, Національної поліції, та ДСНС зібралися під Києвом на навчальній базі Національної академії внутрішніх справ, щоб провести наймасштабніші навчання серед підрозділів міністерства.

Чотири дні представники системи МВС будуть відпрацьовувати всі можливі надзвичайні події та ситуації, щоб вчасно відреагувати та захистити громадян України від небезпеки. Варто зазначити, що всі сценарії навчань – це реальні події, які відбувалися в нашій країні протягом року – блокування кордону та автошляхів, замінування та інші.

Також під час навчань проходять змагання різних спецпідрозділів системи МВС, а саме – орієнтування на місцевості, подолання смуги перешкод та вогнева підготовка.

Загалом до участі у змаганнях залучено 1165 осіб та 102 одиниці техніки.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що фахівці МВС у не простий для України час, готуються захищати громадян та забезпечувати публічну безпеку не дивлячись ні на що.

«Я вітаю всіх учасників змагань та навчань. Це символічно, що ми починаємо їх саме в кінці року. Рік був важким. Всі підрозділи МВС щодня виконували свої завдання по забезпеченню безпеки українського народу. Наші підрозділи будуть змагатися, а керівники приймати рішення. Але закликаю керівників – пам'ятайте, що головне – це життя і здоров'я наших працівників",- наголосив Сергій Яровий.

Перший заступник Голови Держприкордонслужби Василь Серватюк від імені прикордонників України привітав учасників навчань та наголосив, що фахівці системи МВС свій досвід здобували в боях.

«Багато із вас свій досвід та вишкіл здобували в боях за незалежність нашої батьківщини в різних гарячих точках. А сьогодні ви маєте змогу обмінятися цим досвідом», - сказав Василь Серватюк.

Протягом чотирьох днів підрозділи відпрацьовують теоретичні та практичні питання управління силами, забезпечення публічної безпеки у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Також під час навчань певну підготовку проходять і підрозділи комунікації системи МВС. Вони працюють в бойових умовах та навчаються злагоджено інформувати громадськість про надзвичайні події та шляхи їх вирішення.

