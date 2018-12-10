Про надання інформації Суспільство | 10-12-2018, 15:43 0 25

Мінімізація заробітної плати – на контролі в Галицькому управлінні ГУ ДФС Львівській області!

Працівники податкових органів здійснюють упереджувальні заходи серед суб’єктів господарювання, які затримують виплату заробітної плати або виплачують її нижче встановленого законодавством мінімуму. Для цього керівників підприємств та підприємців запрошують на засідання робочої групи, на яких вивчаються причини, що створюють передумови для мінімізації заробітної плати та зменшення платежів до Пенсійного фонду, фондів соціального страхування та податку із заробітної плати.

Днями начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області Андрій Кобільник заслухав бухгалтера чотирьох підприємств та наголосив на обов'язковому оформленні трудових відносин із найманими працівниками, на недопущенні виплати заробітної плати у розмірі, меншому за встановлений законодавством рівень.

Також А.Кобільник поінформував, що з 1 січня 2018 року згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» мінімальна заробітна плата встановлена у розмірі 3723 гривень.

Звернув увагу, що мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.

Наголосив, що отримання заробітної плати в «конвертах» – це відсутність соціальних гарантій, передбачених для працівників, зокрема:

• права на відпустку, у т. ч. у зв’язку з вагітністю і пологами;

• права на оплату листка непрацездатності;

• права не працювати у вихідний чи святковий день;

• права на виплату вихідної допомоги при звільненні з роботи;

• права на призначення пенсійного забезпечення залежно від страхового стажу;

• права на збільшений розмір допомоги з безробіття відповідно до заробітку за останнім місцем роботи;

• права на допомогу у разі отримання травми на виробництві тощо.

За результатами заслуховування дані підприємства, зобов’язались підвищити рівень заробітної плати, що дасть змогу додатково забезпечити надходження податку з доходв з фізичних осіб близько 250 тис.гривень.

Нагадаємо, що питання детінізації заробітної плати, легалізації робочих місць та виплати заробітної плати у розмірі меншому за передбачений законодавством перебувають на постійному контролі начальника інспекції.

Галицьким управлінням сформовано 20,5 тисяч податкових повідомлень - рішень про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Про це поінформував начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області Андрій Кобільник під час брифінгу для представників засобів масової інформації.

Андрій Кобільник розповів про те, що в поточному році мешканці Львівщини сплачують податкові зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 2017 рік.

Станом на 01.12.2018 року Галицьким управлінням ГУ ДФС у Львівській області сформовано 20,5 тисяч податкових повідомлень - рішень про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, cтаном на 01.12.2018 року мають заборгованість разом з попередніми роками на суму 3,8 млн. гривень.

Податок нараховано на підставі відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Основною причиною такої заборгованості є те, що повідомлення-рішення на сплату податку відповідно до податкового законодавства надсилаються платникам за місцем їх податкової адреси. Інформація щодо податкової адреси – це інформація внесена до інформаційних баз фіскальної служби на момент, коли громадяни звертались до фіскальних органів з метою отримання ідентифікаційних кодів. Протягом місяця після зміни місця реєстрації громадянин зобов’язаний повідомити про такі зміни контролюючий орган, де він поставлений на облік. Якщо платник не повідомляє ДФС про зміну реєстрації – податкове повідомлення - рішення надсилається на адресу, інформація про яку міститься в контролюючому органі, тобто стару адресу. Таким чином платник не ознайомлений із сумою проведених нарахувань податку, виникає заборгованість, штрафні санкції, пеня, арешт майна боржника.

Андрій Кобільник наголосив, що громадяни, у яких змінилися реєстраційні дані, зобов’язані надати в державну податкову інспекцію за місцем реєстрації заяву за формою № 5 ДР про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

Звернув увагу, що інформацію щодо нарахованих сум податку на нерухоме майно можна отримати в залі надання консультацій ГУ ДФС у Львівській області за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 35, перший поверх або зателефонувавши за номерами телефонів відповідальних працівників за проведення нарахувань податку, які розміщені на веб-сайті ГУ ДФС у Львівській області в розділі «Анонси» в матеріалі «Платникам податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у 2018 році».

Крім того, для отримання платниками податку - фізичними особами більш детальної інформації щодо оподаткування фізичних осіб - власників нерухомого майна у 2018 році ГУ ДФС у Львівській області розміщено на офіційному веб - сайті (http://lv.sfs.gov.ua/anonsi-ark/17575.html) номери телефонів відповідальних за проведення нарахувань податку працівників ГУ ДФС у Львівській області, за якими можна отримати інформацію щодо нарахованого податку.



Галицьке управління

Галицької ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник



Грицевич 297-31-89

