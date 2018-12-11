Нові умови ввезення транспортних засобів популярніші за попередні Суспільство | 10-12-2018, 17:36 0 86

З початку дії Закону України № 2612-VIII «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» у Львівській митниці ДФС оформлено 816 транспортних засобів, до Держбюджету скеровано майже 50 млн грн. митних платежів .

Водночас за два тижні після набрання чинності Законом України від 31.05.2016 №1389-VIII «Про внесення змін до підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів», яким тимчасово до 31 грудня 2018 року було встановлено знижені ставки акцизного податку на легкові автомобілі, що використовувалися, у Львівській митниці ДФС оформлено лише 44 автомобілі і сплачено майже 6 млн грн митних платежів.



