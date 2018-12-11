Доба в ООС: 12 обстрілів, окупанти застосовують 120-мм міномети Суспільство | 11-12-2018, 08:14 0 64 Минулої доби російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосовувати заборонене Мінськими угодами озброєння.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



Зокрема, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік Новоолександрівки на Попаснянському напрямку та в районі населеного пункту Піски, що на Донецькому напрямку.



З мінометів калібру 82 мм ворог здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил в районі хутора Вільний на Попаснянському напрямку, Зайцевого на Горлівському напрямку, шахти Бутівка, Піски на Донецькому напрямку.



Також російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по населених пунктах Новозванівка на Попаснянському напрямку, Мар'їнка, Березове, Невельське на Донецькому напрямку та Чермалик на Маріупольському напрямку.



Зокрема в районі населеного пункту Опитне, що на Донецькому напрямку було зафіксовано роботу ворожого снайпера.



В ході бойових дій 10 грудня жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не зазнав поранень.



За даними розвідки, протягом 10 грудня 1 окупанта було знищено, ще 3 поранено.



Поточної доби ворог провів один обстріл населеного пункту Піски на Донецькому напрямку. Важке озброєння не застосовувалось. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не має.