ДВІ СПРОБИ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ ПРИПИНИЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА КОРДОНІ З УГОРЩИНОЮ Суспільство | 11-12-2018, 10:45 0 48



Дві спроби тютюнової контрабанди припинили учора на кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону.

В пункті пропуску "Лужанка" перевірити пильність прикордонників спробував 26-річний громадянин України. В його автомобілі "Ауді" під час прикордонно-митного огляду було виявлено спеціально виготовлений в колісних арках передніх крил сховок, у якому знаходилось 150 пачок сигарет різних марок.

Автомобіль українця вилучили та оцінили у 97 тисяч гривень, сума оцінки сигарет склала 4,6 тисячі гривень.

Ще одну спробу потай перемістити через кордон сигарети, припинили прикордонники в пункті пропуску "Вилок". Під час поглибленого огляду автомобіля "Ауді", яким на виїзд з України прямував 38-річний громадянин Угорщини, прикордонники спільно з митниками виявили у запасному колесі 140 пачок сигарет.

Виявлені сигарети в угорця також вилучили та оцінили майже у 3 тисячі гривень.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

