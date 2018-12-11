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Звітування через «Електронний кабінет платника податків» завадить допущенню помилок
|Суспільство | 11-12-2018, 11:50
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Фахівці органів ДФС у Закарпатській області інформують, що платники єдиного внеску зобов'язані подавати звітність та сплачувати до органу доходів і зборів за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки, порядку та за формою, встановленими законодавчо.
Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого ЄСВ (далі – Порядок), затверджений наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 №435, визначає процедуру, форму, строки подання звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску (далі – Звіт) до Державної фіскальної служби України.
Відповідно до Порядку, Звіт до органів доходів і зборів подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за основним місцем взяття на облік як платника єдиного внеску в один із таких способів:
- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації ЕЦП відповідальних осіб у порядку, визначеному законодавством;
- на паперових носіях, завірений підписом керівника страхувальника та скріплений печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації;
- на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п'яти;
- надсилання поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення за умови, що у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п'яти.
Зауважимо, що при надсиланні Звіту поштою страхувальник зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного органу доходів і зборів не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку подання Звіту.
Звіт страхувальником має подаватися в повному обсязі. Звіт, складений з порушенням вимог Порядку, у тому числі без обов'язкових реквізитів, та поданий без необхідних таблиць, не вважається Звітом і вважається таким, що не подавався.
Відповідальним за правильність та достовірність заповнення Звіту є страхувальник.
Форми та строки подання звіту платниками єдиного внеску передбачено розділом III Порядку.
З метою економії часу при складанні і поданні звітності, платники єдиного внеску мають змогу подавати звіти за допомогою електронного сервісу «Електронний кабінет платника податків», який доступний за посиланням https://cabinet.sfs.gov.ua.
Даний сервіс надає можливість в зручний для платника час самостійно створювати, редагувати, підписувати та надсилати звітність.
ДФС у Закарпатській області
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