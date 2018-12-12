Чергову схему неправомірного імпорту побутової техніки припинено на Львівщині Суспільство | 11-12-2018, 12:45 0 98



Під час проведення операції „Рубіж 2018” та „Мережа” було встановлено, що в ряді прикордонних районів Львівської області, у складських приміщеннях здійснюється накопичення широкого асортименту товарів іноземного виробництва, яка ввозяться на територію України подрібненими партіями без сплати податків та митних платежів, а в подальшому реалізовуються за готівкові кошти через Інтернет-магазин.

6-7 грудня співробітниками податкової міліції фіскальної служби Львівщини, на підставі ухвал Сихівського районного суду м.Львова, проведено ряд слідчих дій в межах кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків (стаття 212 КК України).

Під час обшуків виявлено і вилучено чорнову бухгалтерію, не обліковану готівку, побутову техніку, побутову хімію, газові балони та продукти харчування іноземного виробництва, загальною орієнтовною вартістю понад 2,9 мільйонів гривень.

Ведеться досудове розслідування. Встановлюється коло осіб причетних до незаконної схеми імпорту товарів.



