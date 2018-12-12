Протягом січня-листопада 2018 року Львівським управлінням Офісу великих платників податків ДФС опрацьовано понад 4 тис. звернень платників податків Суспільство | 11-12-2018, 15:43 0 99



Протягом січня-листопада 2018 року до Львівського управління Офісу великих платників податків ДФС надійшло та опрацьовано 4267 звернення платників податків щодо надання інформаційних та консультаційних послуг, звірок, повідомлень, тощо.

У тому числі, за результатами проведеної роботи, надано адміністративних послуг, зокрема:

зареєстровано 3092 книги обліку розрахункових операцій, 446 реєстраторів розрахункових операцій та 7 розрахункових книжок;

видано 643 довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами ДФС, 44 довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи), 35 довідок підтвердження статусу податкового резидента України.

Також, нагадуємо, що для зручності платників податків на офіційному веб-порталі ДФС України працює модернізований електронний сервіс «Електронний кабінет платника», вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС. За допомогою сервісу, не покидаючи свого робочого місця, можна: ознайомитись з останніми новинами; скористатися інформацією з реєстрів; отримати інформацію про граничні терміни сплати податків, зборів, обов’язкових платежів та подання звітності; роздрукувати бланки податкової звітності; заповнити Декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб і додатки до неї, перерахувати суми внесені до Декларації, завантажити на ПК та роздрукувати; отримати контакти та адреси діючих центрів обслуговування платників; переглянути облікові дані платника; переглянути звітність; вести звітність; переглядати вхідні/вихідні документи; вести листування з ДФС; подавати заяви, запити для отримання інформації; переглядати стан розрахунків з бюджетом; за допомогою платіжної системи сплатити податки, збори, платежі; зареєструвати податкові накладні у Єдиному реєстрі податкових накладних (для платників ПДВ); увійти до системи електронного адміністрування ПДВ та системи «Електронного адміністрування реалізації пального» (для платників акцизного податку з реалізації пального).



