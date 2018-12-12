Спільні заходи – це завжди результат! Суспільство | 11-12-2018, 18:37 0 78



Днями під головуванням голови Галицької районної адміністрації Андрія Зозулі відбулась зустріч за участі начальника Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області Андрія Кобільника, щодо перспектив зростання надходження ПДФО до місцевого бюджету та розширення бази оподаткування нерухомого майна шляхом перевірок хостелів та здання подобово квартир в оренду.

Також, з метою забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю обговорювалось питання щодо проведення спільної роботи з попередження фактів нелегального використання робочої сили, виявлення працюючих осіб без оформлення належним чином трудових відносин та проведення інформаційно - роз’яснювальної кампанії щодо захисту трудових прав працівників та недопущення порушення законодавства про працю.

Андрій Кобільник наголосив на забезпечення вимог законодавства з питань підвищення мінімальної заробітної плати, розмір якої з 1 січня 2019 року становить 4173 гривень. Інформував про застосування фінансових санкцій за порушення трудового законодавства.

Крім того, у грудні в приміщенні Галицької районній адміністрації відбулось 2 засідання комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів, ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, детінізації заробітної плати за участі фахівців Галицького управління керівників територіальних органів виконавчої влади із суб’єктами господарювання .

На сьгодні дуже важливо дотримуватись обраної стратегії. Тільки завдяки спільним заходам органів місцевого самоврядування, Пенсійного фонду, податкових та державних служб ми досягнемо позитивних результатівм у питаннні контролю за додержанням законодавства про оплату праці.



Здійснення упереджувальних заходів серед суб’єктів господарювання!



Працівники Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області здійснюють упереджувальні заходи серед суб’єктів господарювання, які затримують виплату заробітної плати або виплачують її нижче встановленого законодавством мінімуму. Для цього керівників підприємств та підприємців запрошують на засідання робочої групи, на яких вивчаються причини, що створюють передумови для мінімізації заробітної плати та зменшення платежів до Пенсійного фонду, фондів соціального страхування та податку із заробітної плати.

У грудні в приміщенні Сихівської районної адміністрації проведено 2 засідання комісії за участі фахівців Галицького управління керівників територіальних органів виконавчої влади із суб’єктами господарювання.

Керівникам підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців на комісіях постійно наголошують на обов'язковому оформленні трудових відносин із найманими працівниками, на недопущенні виплати заробітної плати у розмірі, меншому за встановлений законодавством рівень.

Також, заступник начальника упарвілння – начальник відділ адміністрування податків та зборів з фізичних осіб Ігор Мочерад нагадав, що обов’язковою умовою правильного оформлення новоприйнятого працівника є вчасне подання власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до органу ДФС за місцем основного обліку повідомлення про прийняття працівника на роботу, що передбачено Кодексом законів про працю України (далі - КЗпП). Форма повідомлення затверджена постановою Кабміну від 17.06.2015р. № 413».

Учасники зустрічі дійшли згоди щодо підвищення рівня заробітної плати найманим працівникам згідно законодавством, необхідності протидії зарплатам у «конвертах».



Галицьке управління

Галицької ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник



Грицевич 297-31-89

