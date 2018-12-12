17 млн грн на впровадження енергозберігаючих заходів для населення Суспільство | 11-12-2018, 18:45 0 126

На реалізацію обласної програми енергозбереження для населення Львівщини для сплати частини відсотків за отримані населенням кредити на впровадження енергозберігаючих заходів виділили 17000 тис грн. Таке рішення прийняли сьогодні, 11 грудня на позачерговій сесії Львівської обласної ради.

Зокрема на відшкодування тіла кредиту на встановлення приватних сонячних електростанцій скерують 1000 тис грн. Порівняно з очікуваним виконанням 2018 року вказаних видатків планується на 3240,3 тис грн або 22 % більше.

Окрім того, на реалізацію програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2016-2020 роки для впровадження енергозберігаючих заходів бюджетними установами передбачили за спеціальним фондом 30500 тис грн. За рахунок зазначених коштів планують здійснити видатки з впровадження енергоощадних заходів у закладах бюджетної сфери обласного підпорядкування (згідно з наявною проектно-кошторисною документацією) на суму 30000 тис грн, проведення енергетичного аудиту - 200 тис грн та виготовлення (коригування) проектно-кошторисної документації - 300 тис гривень.



