"Ми продовжуватимемо співпрацю щодо реалізації проектів підвищення дорожньої безпеки в області", - Жан-Ерік де Загон Суспільство | 11-12-2018, 19:38 0 128

Сьогодні, 11 грудня, голова Львівської ОДА Олег Синютка зустрівся з Головою представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жаном-Еріком де Загоном.

У межах зустрічі присутні акцентували увагу на підсумках спільно реалізованого проекту "Модернізація та підвищення безпеки дорожньої мережі в Україні" на вимогу Міністерства інфраструктури України.

"Хочу подякувати вам за проект, який стосується безпеки і фінансується спільно з Європейським інвестиційним банком. За чотири останні роки ми відремонтували на Львівщині 1700 кілометрів доріг, за попередні 23 було відремонтовано 640 кілометрів. Але з комфортом прийшла і небезпека, люди на жаль не навчені до безпеки на дорогах і звичайно різноманітні засоби та роз’яснювальна робота – речі, які нам необхідні. Хочу, щоб цей проект був найуспішнішим в Україні і ми продовжували наступні проекти. Тим паче, що найбільший інфраструктурний проект – Бескидський тунель, теж реалізовано на Львівщині", - зазначив Олег Синютка.

У відповідь Жан-Ерік де Загон, зазначив, що проект важливий для ЄІБ, оскільки покликаний покращити безпеку на дорогах та стан довкілля.

"Важливо, що банк може фінансувати такі проекти як головний пріоритет. Львівська область продемонструвала хороші результати і я чекаю нових проектів, які ми зможемо спільно втілити", - зазначив Жан-Ерік де Загон.

