Понад 1 млрд гривень спрямують у 2019 році на розвиток дорожньої інфраструктури Суспільство | 11-12-2018, 19:43 0 123

Сьогодні, 11 грудня, під час позачергової сесії Львівської обласної ради, депутати затвердили показники обласного бюджету на 2019 рік. Відтак, для департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку облдержадміністрації передбачаються кошти в сумі 1098974,4 тис грн, у тому числі за загальним фондом – 370000 тис грн, спеціальним – 728974,4 тис гривень.

Зокрема, фінансовий ресурс спрямують на реалізацію програми розвитку мережі та утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху у сумі 370000 тис грн, що на 32,8 млн грн або 9,7 % більше порівняно з 2018 роком.

Окрім того, за кошти Державного дорожнього фонду обласному бюджету нададуть субвенцію на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, у сумі 728974,4 тис грн, що на 145759,4 тис грн або 25 % більше очікуваного виконання 2018 року.

