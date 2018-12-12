На Львівщині стартував третій Форум громадських організацій «Партнерство та розвиток» Суспільство | 11-12-2018, 19:45 0 119

Сьогодні, 11 грудня, у конференц-залі Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького стартував ІІІ Форум громадських організацій Львівщини «Партнерство та розвиток».

За словами організаторів, захід створює платформу для ефективної взаємодії та комунікацій між громадськими організаціями та органами влади.

Привітала учасників керівник апарату Львівської облдержадміністрації Маріанна Вільшинська.

«Громадянське суспільство за останні роки набирає свого повного змісту. Громадські організації зараз твердо стоять на ногах, їхніми членами є мудрі, виважені, розумні люди, які люблять свою країну, вболівають за її майбутнє. Це професіонали, які докладають своїх зусиль до розбудови України. Тому закликаю кожного з вас бути критичними до роботи і бажаю плідної, продуктивної праці», - наголосила Маріанна Вільшинська.

Цілі, що ставить перед собою Форум «Партнерство та розвиток» – напрацювання пропозицій спільно з представниками інститутів громадянського суспільства до регіонального плану заходів на 2019 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 — 2020 роки, обмін кращими практиками проектів щодо розвитку громадянського суспільства, обговорення актуальних викликів, що стоять перед громадськістю зараз та як їх вирішувати.

Під час заходу учасники матимуть змогу взяти участь в платформі маркетплейс, нетворкінгу, майстер-класах та запропонувати свої ідеї для налагодження ефективного діалогу між органами влади та громадськістю.

Нагадуємо, що Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки затверджена Указом Президента України №68/2016 та спрямована на підвищення ролі громадянського суспільства в різних сферах діяльності органів державної влади, зокрема щодо впровадження реформ, на підтримку ініціативи громадськості, а також з метою налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин органів державної влади з організаціями громадянського суспільства, передусім з питань забезпечення прав і свобод людини та громадянина.

Організатор: департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської обласної державної адміністрації.

