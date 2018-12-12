У кампусі Facebook евакуювали кілька корпусів через повідомлення про бомбу Суспільство | 12-12-2018, 08:18 0 81 Кілька корпусів кампусу компанії Facebook у Менло Парк (Каліфорнія) евакуювали через повідомлення про бомбу.



Про це повідомляє CNN з посиланням на поліцію.



"Поліція реагує на повідомлення про вибухівку у Менло Парк", - заявила Ніколь Аккер, представник поліцейського департаменту Менло Парк.



Представник компанії Facebook у коментарі Reuters заявив, що "кілька будівель евакуювали, всі - у безпеці". При цьому, вона не уточнила, які саме будівлі евакуювали.



У жовтні у Нью-Йорку кілька разів проводилась еваккуація торгового центру Time Warner, де розташована редакція телеканалу CNN.



У жовтні стало відомо, що до офісу Гілларі Клінтон і офісу колишнього президента США Барака Обами надіслали вибухові пристрої, а в офіс телеканалу CNN прийшов підозрілий пакунок.



Пізніше, працівники правоохоронних органів підтвердили, що в офісі CNN була вибухівка.



23 жовтня відомому фінансисту, засновнику фонду "Відкрите суспільство", Джорджу Соросу підклали вибухівку в поштову скриньку.



Жодна з бомб не вибухнула.



Адміністрація Дональда Трампа категорично засудила закладання вибухових пристроїв.



Суд виніс офіційні звинувачення Сезару Сайоку, підозрюваному в розсилці посилок з вибуховими пристроями. За сукупністю звинувачень йому загрожує позбавлення волі на строк до 48 років.



Як повідомлялось, Сезар Сайок, підозрюваний у розсилці бомб відомим діячам США, ймовірно писав на Facebook про "російських братів" та поширював посилання на матеріали, що повторюють Кремлівську пропаганду.