ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 2 поранених Суспільство | 12-12-2018, 08:20 0 95 Минулої доби бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. 2 українських військових отримали поранення. Від початку поточної доби окупанти 1 раз обстріляли н.п. Тарамчук, втрат серед бійців ОС немає.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 12 грудня.



"Зокрема, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях ОС неподалік населеного пункту Опитне на Донецькому напрямку", - підкреслили у штабі.



Крім цього, бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по н.п. Зайцеве (на Горлівському напрямку), Мар'їнка, Красногорівка, Невельське, Новомихайлівка, Славне, Північне - на Донецькому напрямку та по н.п. Чермалик на Маріупольському напрямку.



"Поточної доби ворог провів один обстріл населеного пункту Тарамчук на Донецькому напрямку. Важке озброєння не застосовувалось. Втрат серед особового складу ОС немає", - йдеться у звіті.



За даними розвідки, протягом 11 грудня, 1 бойовика було знищено, ще 5 - поранено.