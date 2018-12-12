У Малехові відбулися громадські слухання, згідно з процедурою оцінки впливу на довкілля щодо комплексного проекту рекультивації сміттєзвалища Суспільство | 12-12-2018, 10:04 0 83 Вчора, 11 грудня, у с. Малехів відбулися громадські слухання з приводу оцінки впливу на довкілля проекту «Комплексний проект з рекультивації полігону, с. Грибовичі, Жовківського району, Львівської області, Реконструкція». Їх провели відповідно до процедури, встановленої Законом «Про оцінки впливу на довкілля». О 13:15 у Народному домі розпочалася презентація проекту комплексної рекультивації Грибовицького сміттєзвалища за участю представників ЛКП «Збиранка», ЛКП «Зелене місто», фахівців Міністерства екології та природних ресурсів, а також Інституту проектування «Діпрокомунбуд» з Харкова.



16 листопада цього року було оголошено про проведення слухань у Малехівській та Грибовицькій сільських радах та відповідні публікації було розміщено у двох друкованих виданнях, тож усі охочі вчора могли поставити питання, що стосуються майбутніх робіт з рекультивації Грибовицького сміттєзвалища. Того ж дня, 16 листопада 2018 року було оприлюднено Звіт об’ємом понад триста сторінок у Реєстрі оцінки впливу на довкілля, який також було передано для ознайомлення у Малехівську та Грибовицьку сільські ради 17 листопада 2018 року. А починаючи з 15 серпня 2018 року, з моменту оприлюднення у Реєстрі ОВД Повідомлення про планову діяльність, збиралися зауваження та пропозиції щодо планової діяльності, більшість з яких враховано.



«Обов'язком міста є проведення рекультивації сміттєзвалища, яке припинило роботу. Тож ЛКП „Збиранка“ замовило коригування проекту, який був розроблений ще у 2013 році. Ці коригування були необхідні, у зв’язку із змінами, які відбулися на полігоні після трагедії. Також до Проекту було внесено чимало правок, які враховують зауваження та пропозиції, що надходили упродовж останніх років до Львівської міської ради від активістів та громад, що живуть навколо полігону», — розповів директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.



«Рекультивація сміттєзвалища є обов’язком всіх рівнів чиновників перед громадами Львова, Малехова та Грибовичів. Подальші дії цього проекту поставлять все на свої місця. Очікуємо зменшення шкідливого впливу існуючого сміттєзвалища, на який з 1968 року звозили сміття зі всієї області. Сподіваюся, що процес рекультивації розпочнеться та завершиться і майбутні покоління будуть вдячні тим людям, які сьогодні ініціювали та взялися за такий масштабний проект. Він може показати всій країні, що це можна зробити, адже влада зараз має можливості для цього за підтримки ЄБРР. Ми повинні відновити довіру між громадами Львова, Малехова, щоб ми могли знову жити у екологічно чистому просторі», — розповів сільський голова Малехова Володимир Сеньковський.



Тим часом, 10 грудня завершився термін подачі документів від компаній на конкурс зі спорудження та експлуатації системи дегазації Грибовицького сміттєзвалища, що є одним з ключових кроків першого етапу рекультивації. До участі у конкурсі подали свої документи три компанії. Підписання договору з компанією-переможцем планується до кінця 2018 року. Роботи зі спорудження системи дегазації буде розпочато вже наступного року.



Нагадаємо, Грибовицьке сміттєзвалище готують до рекультивації, яка триватиме у два етапи. Роблять це у межах комплексного вирішення питання поводження з твердими побутовими відходами у Львові. Так, за два роки у місті збудують перший в Україні сучасний сміттєпереробний комплекс із європейською технологією механіко-біологічної переробки відходів, рекультивують старий полігон у Грибовичах та впровадять нову систему поводження з відходами. Вона передбачатиме сортування сухого та вологого сміття, вторинної сировини та облаштування окремих майданчиків для збору електроніки, великогабаритного і будівельного сміття. Вже наступного року відкриється станція компостування органічних відходів. Для цих цілей місто отримало 25 млн євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку, 10 млн євро гранту — безповоротної фінансової допомоги від екологічних фондів. Внесок міста — 6,75 млн євро.