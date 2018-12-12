Спільні заходи – це завжди результат!

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 12/12/2018 У Львівській митниці ДФС повернуто першу грошову заставу...>> Департамент агропромислового розвитку запрошує на роботу...>> На Львівщині підбили підсумки інформаційної кампанії "Не жени, Україно!"...>> Понад 220 нових пішохідних переходів з’являться на Львівщині у наступному році, - Роман Кокотайло...>> На Львівщині спостерігається стабільний темп зростання економіки, - Роман Филипів...>> Департамент ПЕК запрошує на роботу...>> "До кінця року в області відкриють ще 4 спортивні майданчики", - Роман Хім'як...>> На Львівщині відзначили 128-му річницю з дня народження Андрія Мельника...>> Електронні цифрові підписи, згенеровані до 7 листопада 2018 року, можна використовувати до закінчення строку дії посиленого сертифіката відкритого ключа...>> На Різдво у львівських трамваях звучатимуть колядки...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У львівському аеропорту затримано турка, який розшукується компетентними органами Угорщини за відмивання грошей...
12-12-2018, 11:38  >>> 
Мешканцю Жмеринки, який вчинив низку злочинів на Львівщині, суд виніс вирок...
12-12-2018, 11:37  >>> 
Стрілянина у Страсбурзі: поліція встановила особу нападника...
12-12-2018, 07:25  >>> 
   Здоров'яЗдоров
З початку року на кір захворіли майже 47 тисяч людей - МОЗ...
12-12-2018, 07:28  >>> 
На Львівщині зросла кількість обстежених на виявлення онкопатологій жінок...
10-12-2018, 16:27  >>> 
Працівників 8-ми львівських шкіл вчать ефективного управління...
06-12-2018, 16:03  >>> 

Спільні заходи – це завжди результат!

Суспільство | 12-12-2018, 10:05Коментарів: 0 0 Переглядів: 58 58    

Днями під головуванням голови Галицької районної адміністрації Андрія Зозулі відбулась зустріч за участі начальника Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області Андрія Кобільника, щодо перспектив зростання надходження ПДФО до місцевого бюджету та розширення бази оподаткування нерухомого майна шляхом перевірок хостелів та здання подобово квартир в оренду.
Також, з метою забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю обговорювалось питання щодо проведення спільної роботи з попередження фактів нелегального використання робочої сили, виявлення працюючих осіб без оформлення належним чином трудових відносин та проведення інформаційно - роз’яснювальної кампанії щодо захисту трудових прав працівників та недопущення порушення законодавства про працю.
Андрій Кобільник наголосив на забезпечення вимог законодавства з питань підвищення мінімальної заробітної плати, розмір якої з 1 січня 2019 року становить 4173 гривень. Інформував про застосування фінансових санкцій за порушення трудового законодавства.
Крім того, у грудні в приміщенні Галицької районній адміністрації відбулось 2 засідання комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів, ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, детінізації заробітної плати за участі фахівців Галицького управління керівників територіальних органів виконавчої влади із суб’єктами господарювання .
На сьгодні дуже важливо дотримуватись обраної стратегії. Тільки завдяки спільним заходам органів місцевого самоврядування, Пенсійного фонду, податкових та державних служб ми досягнемо позитивних результатівм у питаннні контролю за додержанням законодавства про оплату праці.

Здійснення упереджувальних заходів серед суб’єктів господарювання!

Працівники Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області здійснюють упереджувальні заходи серед суб’єктів господарювання, які затримують виплату заробітної плати або виплачують її нижче встановленого законодавством мінімуму. Для цього керівників підприємств та підприємців запрошують на засідання робочої групи, на яких вивчаються причини, що створюють передумови для мінімізації заробітної плати та зменшення платежів до Пенсійного фонду, фондів соціального страхування та податку із заробітної плати.
У грудні в приміщенні Сихівської районної адміністрації проведено 2 засідання комісії за участі фахівців Галицького управління керівників територіальних органів виконавчої влади із суб’єктами господарювання.
Керівникам підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців на комісіях постійно наголошують на обов'язковому оформленні трудових відносин із найманими працівниками, на недопущенні виплати заробітної плати у розмірі, меншому за встановлений законодавством рівень.
Також, заступник начальника упарвілння – начальник відділ адміністрування податків та зборів з фізичних осіб Ігор Мочерад нагадав, що обов’язковою умовою правильного оформлення новоприйнятого працівника є вчасне подання власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до органу ДФС за місцем основного обліку повідомлення про прийняття працівника на роботу, що передбачено Кодексом законів про працю України (далі - КЗпП). Форма повідомлення затверджена постановою Кабміну від 17.06.2015р. № 413».
Учасники зустрічі дійшли згоди щодо підвищення рівня заробітної плати найманим працівникам згідно законодавством, необхідності протидії зарплатам у «конвертах».

Галицьке управління
Галицької ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник

   Новини по темі: Суспільство
У Львівській митниці ДФС повернуто першу грошову заставу...
12-12-2018, 17:47  >>> 
Департамент агропромислового розвитку запрошує на роботу...
12-12-2018, 17:40  >>> 
Департамент ПЕК запрошує на роботу...
12-12-2018, 17:36  >>> 
Мінімальна заробітна плата та податкова соціальна пільга у 2019 році...
12-12-2018, 12:58  >>> 
У Чукв'янській ОТГ триває реконструкція дитсадочка...
12-12-2018, 12:45  >>> 
1,3 мільярда гривень сплачено до казни держави платниками податків Львівщини у листопаді 2018 року...
12-12-2018, 12:43  >>> 
Закарпатські митники в автомобілі «SEAT» знайшли приховані цигарки...
12-12-2018, 11:39  >>> 
   АктуальноАктуально
В новорічну ніч на Сихові відбудеться відеопроекція і виступ гурту «Ягоди»...
11-12-2018, 12:44  >>> 
Омбудсмен РФ розписала, як добре утримують поранених українців...
07-12-2018, 09:08  >>> 
Полторак: Кораблі ВМС України продовжать проходити через Керченську протоку...
07-12-2018, 08:06  >>> 
   ПолітикаПолітика
Порошенко дав пораду керівництву “Укрпошти” щодо закриття відділень у селах...
12-12-2018, 10:15  >>> 
Євросоюз подумує про допомогу Азову...
12-12-2018, 10:10  >>> 
Гендиректор Google пояснив, чому при запиті "ідіот" пошуковик показує фото Трампа...
12-12-2018, 08:23  >>> 
   Діловий світДіловий світ
На Львівщині спостерігається стабільний темп зростання економіки, - Роман Филипів...
12-12-2018, 17:37  >>> 
Електронні цифрові підписи, згенеровані до 7 листопада 2018 року, можна використовувати до закінчення строку дії посиленого сертифіката відкритого ключа...
12-12-2018, 16:25  >>> 
Воєнний стан ускладнив поставки у Молдову — дистриб'ютор Bosch і Siemens...
12-12-2018, 10:16  >>> 
   СуспільствоСуспільство
У Львівській митниці ДФС повернуто першу грошову заставу...
12-12-2018, 17:47  >>> 
Департамент агропромислового розвитку запрошує на роботу...
12-12-2018, 17:40  >>> 
Департамент ПЕК запрошує на роботу...
12-12-2018, 17:36  >>> 
   ВладаВлада
Трамп може скасувати зустріч з Путіним через його агресію в Азовському морі...
28-11-2018, 04:36  >>> 
У Конгресі США закликали Трампа притягнути Путіна до відповідальності за дії на Азові...
26-11-2018, 08:05  >>> 
Порошенко в понеділок поговорить з генсеком НАТО та лідерами держав...
26-11-2018, 05:24  >>> 
   КультураКультура
Мистецький проект «Без Обмежень» проведе лабораторії у Львові...
12-12-2018, 16:06  >>> 
Філарет має два варіанти збереження впливу на нову Церкву...
11-12-2018, 09:52  >>> 
Архітектура Маріо Ботти у Львові...
10-12-2018, 14:18  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
17:47 У Львівській митниці ДФС повернуто першу грошову заставу
17:40 Департамент агропромислового розвитку запрошує на роботу
17:39 На Львівщині підбили підсумки інформаційної кампанії "Не жени, Україно!"
17:38 Понад 220 нових пішохідних переходів з’являться на Львівщині у наступному році, - Роман Кокотайло
17:37 На Львівщині спостерігається стабільний темп зростання економіки, - Роман Филипів
17:36 Департамент ПЕК запрошує на роботу
16:53 "До кінця року в області відкриють ще 4 спортивні майданчики", - Роман Хім'як
16:53 На Львівщині відзначили 128-му річницю з дня народження Андрія Мельника
16:25 Електронні цифрові підписи, згенеровані до 7 листопада 2018 року, можна використовувати до закінчення строку дії посиленого сертифіката відкритого ключа
16:10 На Різдво у львівських трамваях звучатимуть колядки

   Анонси
Закарпатських школярів запрошують взяти участь у мистецькому конкурсі від ДФС...
12-12-2018, 17:47  >>> 
Новорічний Вертеп завітає до міста Львова на льодову ковзанку на площі Ринок...
12-12-2018, 14:36  >>> 
Відкриття мандрівного виставкового проекту “Майдан: простір творчості” у Львові...
07-12-2018, 17:26  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования