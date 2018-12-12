У Львівській політехніці завершилися чергові курси перепідготовки колишніх військовослужбовців у рамках проекту «Україна-Норвегія» Суспільство | 12-12-2018, 10:09 0 99

З цієї нагоди 13 грудня ц.р. відбудеться урочисте вручення випускникам курсів документів про завершення навчання за програмою «Інформаційні технології та англійська мова».

Місце проведення: актова зала головного корпусу у ніверситету (вул. Бандери, 12).

Початок о 17.00.

За додатковою інформацією звертатися за тел. 096 001 19 80.





В урочистостях візьмуть участь військовий аташе Королівства Норвегія в Україні Бойє Гардер Ліллеруд, координатор проекту «Україна-Норвегія» Міжнародного фонду соціальної адаптації Ольга Філіна, заступник голови Львівської міської ради Андрій Москаленко, проректор із наукової роботи Львівської політехніки Олег Давидчак, директор Міжнародного центру професійного партнерства «Інтеграція» університету Ніна Гайдук, представники ГО «Нове суспільство України» Костянтин Левченко і Сергій Дворянінов та інші. Модертор заходу — член правління Міжнародного фонду соціальної адаптації, керівник проекту «Україна-Норвегія» у Львівській політехніці Тетяна Шаповалова.

