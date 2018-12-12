Теракт на ярмарку Страсбурзі: поліція поки не затримала нападника Суспільство | 12-12-2018, 10:11 0 73 Французька поліція проводить масштабну пошукову операцію із затримання чоловіка, який у вівторок ввечері скоїв теракт на різдвяному ярмарку у Страсбурзі.



Про це повідомляє Le Figaro.



Поліція вже встановила особу підозрюваного, але його імені не називають. Правоохоронці також провели обшук в його помешканні і знайшли гранати. Під час перестрілки з поліцією нападника було поранено.



Глава МВС Франції повідомив, що підозрюваний був відомий поліції через вчинення низки злочинів, за які він був засуджений у Франції та Німеччині і відбув покарання.



За даними французьких ЗМІ, підозрюваним є 29-річний Шеріф Шекат (Chekatt Cherif). Також повідомляється, що в 2016 році його внесли до так званого списку "S", до якого антитерористичні служби вносять потенційних терористів.



За останніми даними, в результаті стрілянини загинули троє людей, один із загиблих – турист із Таїланду. Ще 12 людей отримали поранення, шість із них перебувають у критичному стані.