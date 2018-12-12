|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Теракт на ярмарку Страсбурзі: поліція поки не затримала нападника
|Суспільство | 12-12-2018, 10:11
| 0 73
|
|Французька поліція проводить масштабну пошукову операцію із затримання чоловіка, який у вівторок ввечері скоїв теракт на різдвяному ярмарку у Страсбурзі.
Про це повідомляє Le Figaro.
Поліція вже встановила особу підозрюваного, але його імені не називають. Правоохоронці також провели обшук в його помешканні і знайшли гранати. Під час перестрілки з поліцією нападника було поранено.
Глава МВС Франції повідомив, що підозрюваний був відомий поліції через вчинення низки злочинів, за які він був засуджений у Франції та Німеччині і відбув покарання.
За даними французьких ЗМІ, підозрюваним є 29-річний Шеріф Шекат (Chekatt Cherif). Також повідомляється, що в 2016 році його внесли до так званого списку "S", до якого антитерористичні служби вносять потенційних терористів.
За останніми даними, в результаті стрілянини загинули троє людей, один із загиблих – турист із Таїланду. Ще 12 людей отримали поранення, шість із них перебувають у критичному стані.
|
|