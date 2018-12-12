У Кабулі терорист-смертник убив 12 людей Суспільство | 12-12-2018, 10:12 0 71 Кількість жертв у результаті вибуху автомобіля зі смертником, що стався у вівторок на околиці Кабула, зросла до 12 осіб, ще 12 зазнали поранень.



Про це повідомляє з посиланням на Associated Press агенція "Укрінформ".



Заступник прес-секретаря МВС Афганістану Насрат Рахімі заявив, що у результаті вибуху автомобіля зі смертником, метою якого був конвой безпеки, загинули 4 співробітників сил безпеки і 8 цивільних осіб, у тому числі двоє жінки і двоє дітей.



Ще 12 осіб отримали поранення.



Радикальний ісламістський рух "Талібан" узяв на себе відповідальність за цей теракт.