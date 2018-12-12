У Бразилії через стрілянину в кафедральному соборі загинули 5 осіб Суспільство | 12-12-2018, 10:13 0 68 Невідомий 11 грудня влаштував стрілянину в кафедральному соборі бразильського міста Компинас, що за 100 км від Сан-Паулу.



У храмі в цей час проходила меса, повідомляє з посиланням на El Pais Brasil агенція УНІАН.



У результаті стрілянини загинуло 5 осіб, включаючи самого нападника: за даними правоохоронців, його застрелили.



Ще 4 людей було поранено. Їх госпіталізували, тепер у лікарні залишається один постраждалий.



Поліція зазначила, що у чоловіка раніше не було проблем із законом і поки мотиви його вчинку невідомі.



За даними правоохоронців, у стрілка залишилися невикористані патрони, тому жертв могло бути більше.