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У Бразилії через стрілянину в кафедральному соборі загинули 5 осіб
|Суспільство | 12-12-2018, 10:13
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|Невідомий 11 грудня влаштував стрілянину в кафедральному соборі бразильського міста Компинас, що за 100 км від Сан-Паулу.
У храмі в цей час проходила меса, повідомляє з посиланням на El Pais Brasil агенція УНІАН.
У результаті стрілянини загинуло 5 осіб, включаючи самого нападника: за даними правоохоронців, його застрелили.
Ще 4 людей було поранено. Їх госпіталізували, тепер у лікарні залишається один постраждалий.
Поліція зазначила, що у чоловіка раніше не було проблем із законом і поки мотиви його вчинку невідомі.
За даними правоохоронців, у стрілка залишилися невикористані патрони, тому жертв могло бути більше.
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