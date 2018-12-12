Прокуратура зареєструвувала кримінальне провадження за фактом невиплати заробітної плати шахтарям ДП «Львіввугілля» Суспільство | 12-12-2018, 11:35 0 78



Встановлено, що працівникам відокремлених підрозділів ДП «Львівугілля» не виплачено 56% заробітної плати за жовтень, а це близько 80 млн грн, а також за листопад 2018 року.



За цим фактом Червоноградською місцевою прокуратурою учора, 11 грудня, внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України (невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат).



Проведення досудового розслідування доручено слідчим місцевого відділення поліції.



Тривають першочергові слідчі та процесуальні дії.



В ході досудового розслідування встановлюються причини невиплати заробітної плати та службові особи, з вини яких допущено заборгованість.



Хід досудового розслідування перебуває на контролі місцевої прокуратури.



Довідково: санкція статті передбачає покарання у виді штрафу під п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.







Прес-служба прокуратури Львівської області