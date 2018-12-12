Закарпатські митники в автомобілі «SEAT» знайшли приховані цигарки Суспільство | 12-12-2018, 11:39 0 74

В пункті пропуску «Тиса» Закарпатської митниці ДФС під час здійснення поглибленого огляду автомобіля «SEAT» із українською реєстрацією, виявлено приховані цигарки.

Українець перетинав кордон із Угорщиною та приховав у транспортному засобі цигарки «Rothmans» українського виробництва з акцизними марками.

Заїхавши на пункт пропуску, громадянин повідомив, що приховані від митного контролю товари та предмети не перевозить. Проте, врахувавши ризики та скерувавши автомобіль для поглибленого огляду, працівники митниці виявили 390 пачок прихованих цигарок у конструктивних порожнинах транспортного засобу. Вартість тютюнових виробів становить 11 808 грн, автомобіля – 8550 доларів США.

Вказані дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Цигарки та автомобіль вилучено.

ДФС у Закарпатській області

