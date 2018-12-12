1,3 мільярда гривень сплачено до казни держави платниками податків Львівщини у листопаді 2018 року Суспільство | 12-12-2018, 12:43 0 93

Як повідомили в управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДФС у Львівській області у листопаді 2018 року до загального фонду Державного бюджету України платниками податків Львівщини сплачено 1 305,8 млн. грн. податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Порівнюючи з листопадом 2017 року збір платежів до загального фонду державного бюджету зріс на 36,2 відс. або на 347,0 млн. гривень.

Крім цього, у листопаді 2018 року надійшло 946,8 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що на 167,7 млн. грн. або на 21,5 відс. більше, ніж у листопаді 2017 року.

