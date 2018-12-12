У Чукв'янській ОТГ триває реконструкція дитсадочка Суспільство | 12-12-2018, 12:45 0 83



У Чукв’янській об’єднаній територіальній громаді триває реконструкція дитячого садочка. На початку незалежності місцева влада продала цей об’єкт підприємцю, а згодом вирішила викупити для відновлення садка. І це питання вдалося вирішити лише недавно.

Як розповів голова Чукв’янської ОТГ Василь Янів, цьогоріч у дитсадку майже завершено усі зовнішні роботи: утеплено фасад, замінено двері та вікна, проведено каналізацію, завершується прокладання теплотраси, зроблено нове перекриття. Також зроблено і деякі внутрішні роботи, зокрема, утеплено стелю.

Цього року на дитсадок планується витратити 5 млн. 700 тисяч гривень. З них 5 млн – це кошти ДФРР, 700 тисяч – кошти інфраструктурної субвенції. Наступного ж року на садок орієнтовно потрібно ще 10 млн грн..

ДНЗ Чукви розрахований на 80 місць. І, як говорить Василь Янів, якщо наступного року вдасться завершити усі роботи і відкрити дитсадок, то він буде заповнений дітьми. Адже наразі у громаді дошкільною освітою охоплено лише 25 дітей, які навчаються у НВК села Блажів. Вже зараз в громаді є 135 дошкільнят, тож навіть новий ДНЗ повністю проблем з дошкільною освітою не вирішить.

Офіс реформ у Львівському РВ АМУ

