Департамент ПЕК запрошує на роботу Суспільство | 12-12-2018, 17:36 0 109

Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державної служби – заступника начальника управління - начальника відділу розвитку альтернативних джерел енергетики управління енергозбереження.

Кваліфікаційні вимоги – вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (електроенергетика або теплоенергетика).

Для участі в конкурсі слід подати такі документи:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (із змінами), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки й оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка (Особова картка державного службовця, затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 156, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.08.2016 за № 1200/29330);

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції» та у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції);

8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Документи приймаються за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб.413а до 18.00 год. 27.12.2018.

Контактний тел: (032) 261-21-91.

Детальнішу інформацію можна дізнатися на сайті Національного агентства України з питань державної служби (Єдиний портал вакансій державної служби).

Місце, час та дата початку проведення конкурсу: 79008, м.Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 413 а, початок о 12:00 год. 03.01. 2019 року.

