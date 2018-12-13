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Департамент агропромислового розвитку запрошує на роботу

Суспільство | 12-12-2018, 17:40Коментарів: 0 0 Переглядів: 111 111    

Департамент агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на зайняття вакантної посади начальника відділу розвитку кооперації, дорадництва та сільських територій управління продовольства та розвитку сільських територій департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації на умовах строкового трудового договору, на час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника.
Серед вимог до професійної компетентності кандидатів на зайняття посади державної служби категорії "Б": вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «Б», здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра). Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років. Вільне володіння державною мовою. Досягнення кінцевих результатів, вміння працювати з великими масивами інформації, вміння працювати при багатозадачності, організація і контроль роботи, вміння працювати в команді та керувати командою, вміння розв’язання конфліктів, аналітичні здібності,  дисципліна і системність, вміння працювати в стресових ситуаціях.
Для участі в конкурсі слід подати такі документи:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (із змінами), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та згода на проходження перевірки й оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка (Особова картка державного службовця, затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 156, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.08.2016 за № 1200/29330);
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції» та у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань  запобігання корупції);
8) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.
Строк подання документів: до 17.00 год.  28 грудня 2018 року.
Місце, час і дата проведення конкурсу: м.Львів. проспект В.Чорновола, 57, 5-й поверх, каб.57, 4 січня 2019 року, початок о 10.00 год.
Документи необхідно подати за адресою: 79020, м.Львів. проспект В.Чорновола, 57, 5-й поверх, каб.57.      
За додатковою інформацією звертатися за телефоном: 255-05-57.  
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